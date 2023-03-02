Первый этап реновации завершен в 22 районах Москвы

Сергей Лёвкин (справа) и Рафик Загрутдинов (слева) на форуме «Российская строительная неделя». Фото: Сергей Ведяшкин

Первый этап программы реновации полностью завершен в 22 столичных районах из 122 участвующих, сообщил на форуме Российская строительная неделя руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

«На сегодня заложены все необходимые основы для реализации программы. Мы наладили систему взаимодействия органов исполнительной власти, проектировщиков, подрядчиков и других участников программы. Туда были включены 5175 домов и почти один миллион жителей, что на тот момент составляло порядка 10% населения, — отметил Сергей Лёвкин. — В первые полтора года мы разработали всю документацию, включая 89 схем инженерного обеспечения и 115 концепций развития территорий. На сегодня первый этап, который продлится до 2024 года, в 22 районах столицы завершили. То есть люди уже начали переселяться. В целом по городу первый этап выполнен на 47%».

Большая работа была проведена в первые годы программы. Сейчас в Москве в работе территории с потенциалом строительства 10 миллионов квадратных метров жилья, из них 3,3 миллиона «квадратов» уже введено. Объем ввода за 2021-2022 годы в сумме превысил объем ввода за предыдущие годы действия реновации.

«Помимо прироста цифр, мы видим, что программа реновации является стандартом качества среди экспертов (строителей, подрядчиков и других). В прошлом году мы перешагнули планку стотысячного жителя, которому предложено новое жилье. Сегодня переселились или начали переселяться 109 тысяч жителей. Почти в два раза сократился срок расселения старых домов: с 9-12 месяцев до 5,2 месяцев. Мы достигаем этого благодаря выстроенной системе управления программой реновации и соблюдения стандартов и требований к новостройкам», — пояснил Сергей Лёвкин.

ЛИДЕР ОТРАСЛИ

Разумеется, в развитии программы реновации применяются все передовые технологии, в том числе информационное моделирование. Так, в 2023 году в Москве запланирован ввод в эксплуатацию первого дома, построенного с помощью ТИM-технологий (позволяет избежать ошибок, допущенных на стадии проектирования из-за несогласованности в работе смежных специалистов, повышает общее качество проектной документации и сокращает сроки строительства). Это будет новостройка в районе Нагатинский затон.

Вся строящаяся жилая недвижимость полностью обеспечена объектами социальной, транспортной, инженерной и иной инфраструктурой.

Единый контактный центр Стройкомплекса остается одним из ключевых каналов коммуникации с жителями города (телефон 8 (499) 401-01-01 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00). Чаще всего москвичей интересуются этапами и сроками переселения, а также подбором и освоением «стартовых» площадок. Помимо ЕКЦ, для участников программы реновации действуют 45 Центров информирования по переселению.

«В Москве, несмотря на непростую экономическую ситуацию, реализуются программы, направленные на формирование удобной и комфортной городской среды, что напрямую отвечает задачам, поставленным мэром Москвы Сергеем Собяниным. Это возможно благодаря мерам государственной поддержки системообразующих предприятий, снижению административного давления и диджитализации стройки», – заключил Сергей Лёвкин.

Добавим, что Москва сохраняет лидерство в сфере жилищного строительства в России. В 2021 году был поставлен рекорд – введено 7,8 миллионов квадратных метров, в 2022 году – 6,8 миллионов квадратных метров. Плановый показатель на 2023 год – 4,8 миллиона квадратных метров.