Путин открыл Большую кольцевую линию метро в Москве: что сказал президент

Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

31 станция, 87 минут в пути, если ехать по кругу: в первый день весны в Москве запустили Большую Кольцевую линия, она стала самой длинной кольцевой в мире и по протяженности она "обогнала" 10-ю кольцевую линию метро в Пекине: 70 против 57 км

- Планы по созданию метрокольца озвучивались еще в советское время, но именно сегодня они воплотились в жизнь благодаря методичной работе городских властей и профессионализму метростроевцев, которые в сжатые сроки смогли реализовать грандиозный проект, - отметил президент России Владимир Путин. - В знак уважения за проделанную работу я подписал указ об учреждении Дня метростроителя, он будет праздноваться ежегодно 2 октября, ведь именно 2 октября 1931 года было принято решение о строительстве московского метро.

31 станция, 87 минут в пути, если ехать по кругу: в первый день весны в Москве запустили Большую Кольцевую линия, она стала самой длинной кольцевой в мире и по протяженности она "обогнала" 10-ю кольцевую линию метро в Пекине: 70 против 57 км Фото: Иван МАКЕЕВ

Торжественное открытие Большой кольцевой линии состоялось 1 марта на станции "Сокольники". Ведь именно эта станция в 1935 году одной из первых открыла двери для пассажиров московского метро. БКЛ открывали президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи и мэр Москвы Сергей Собянин, который смог приехать лично

- Это историческое событие для Москвы и самый большой проект за всю историю столичного транспорта, Большая кольцевая линия станет сердцем Москвы, которое позволит присоединять к себе все новые линии метро, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на торжественном открытии БКЛ. - Владимир Владимирович, прошу разрешения на пуск большого кольца метро.

Торжественное открытие Большой кольцевой линии состоялось 1 марта на станции "Сокольники". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Разрешаю, с Богом! - отозвался президент, после чего раздался гудок поезда, возвещающий о пуске Большой кольцевой линии.

Метростроевцы, сотрудники станций, архитекторы и дизайнеры, которые работали над этим проектом, кинулись поздравлять друг друга.

БКЛ на картах метро обозначена бирюзовым цветом и 11 номером. Часть станций уже работали ("Лефортово", к примеру, открылась три года назад и функционировала в составе Некрасовской линии), девять открылись 1 марта и замкнули собой кольцо.

- Люди с нетерпением ждали открытия, мы подготовлены к большому пассажиропотоку, - говорит начальник станции БКЛ "Печатники". Теперь в одном месте сошлись БКЛ, Люблино-Дмитровская линия и МЦД-2, что значительно облегчает, а главное - убыстряет передвижение по городу и за его пределы.

Каждая станция БКЛ уникальна. "Сокольники" украшает панно "Спасибо за метро" и портреты первых метростроевцев, к платформе станции "Рижская" ведут 16 светящихся порталов, "Марьина Роща" удивит огромными шарами, панорамным остеклением и... эскалаторами длиной 130 метров

- А наша станция украшена панно с рыбами. Ручная работа, между прочим. Приезжайте посмотреть! - пригласила начальник станции "Нагатинский затон" Инна.