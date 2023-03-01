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1 марта 2023 15:06

Гигантские рыбы, метростроевцы и ковер-самолет: какие сюрпризы москвичам приготовила Большая кольцевая линия

Корреспонденты KP.RU проехали по замкнувшемуся кольцу и изучили новые станции
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА

Фото: Иван МАКЕЕВ

87 минут будет занимать поездка по полному кругу Большой кольцевой линии в Москве. Пять дней кататься по ней можно бесплатно. Девять новых станций открыли 1 марта, замкнув тем самым кольцо.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ

- Я ведь сперва был против этого кольца, мол, зачем оно надо, если есть обычная кольцевая линия, коричневая которая. А теперь понял зачем, - счастливо улыбается старичок в одном из первых поездов, которые отправились со станции "Сокольники".

Именно здесь 1 марта официально запустили самое большое метрокольцо в мире (его длина 70 км, до этого в Пекине рекорд был в 57 км). Москвичи сразу ринулись внутрь смотреть, что к чему. Разумеется, с телефонами и фотокамерами в руках - чтобы все запечатлеть.

Станция БКЛ "Сокольники".

Станция БКЛ "Сокольники".

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я сейчас все отфоткаю и знакомым в мессенджерах разошлю, пусть полюбуются. Я ж при Собянине, как при коммунизме, живу: бесплатно в метро катаюсь, - Сергей в свои "немного за 60" хихикает, как мальчишка, довольно потирает руки и выходит на каждой станции, чтобы сделать фото и короткие видео.

- Так пять дней вход на БКЛ бесплатен для всех...

- Правда? - тут же обрадовался пенсионер. - Значит, в выходные всей семьей поедем кататься!

Станция БКЛ "Сокольники".

Станция БКЛ "Сокольники".

Фото: Иван МАКЕЕВ

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ

- Рижская самая светлая и красивая!

- Это ты еще "рыбу моей мечты" не видел!

Горожане, которые успели проехаться по БКЛ, уже начали обсуждать какую из новых станций можно считать самой красивой.

Станция БКЛ "Рижская".

Станция БКЛ "Рижская".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Станция БКЛ "Рижская".

Станция БКЛ "Рижская".

Фото: Иван МАКЕЕВ

"Сокольники" украшены портретами метростроевцев в духе советских плакатов. "Рижская" - светящимися арками и волнообразным экраном, который в соцсетях уже прозвали "ковром-самолетом" из-за узоров, которые на него транслировали в тот момент. "Марьина роща" - красивыми колоннами, которые будто опираются на огромные шары. "Варшавская" представляет собой контрастный черно-белый зал, который уходит вдаль, как в бесконечность.

Станция БКЛ "Варшавская".

Станция БКЛ "Варшавская".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Станция БКЛ "Каширская".

Станция БКЛ "Каширская".

Фото: Иван МАКЕЕВ

"Рыбу мечты" (опять же - в народной интерпретации) можно найти на станции "Нагатинский затон". Стены здесь украшены гигантскими изображениями карася, судака, плотвы и царь-щуки длиной в 14 метров.

Станция "Нагатинский затон".

Станция "Нагатинский затон".

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Как вам оформление? - спрашиваю я у мужчины, который фотографируется на фоне рыбы с ребенком.

- Конечно, нравится оформление, я же его делал. Я дизайнер, - заявляет мне Дмитрий. И объясняет: рыба сложена из сотен камушков, как мозаика, потому и переливается, как настоящая.

Ну а лично мне очень понравилась станция "Кленовый бульвар" с черным потолком и светильниками на входе, которые имитируют звездное небо, и огромными камнями вместо обычных лавочек на самой платформе. Необычно, красиво, удобно.

На станции "Кленовый бульвар".

На станции "Кленовый бульвар".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Станция "Кленовый бульвар".

Станция "Кленовый бульвар".

Фото: Иван МАКЕЕВ

С ВЕТЕРКОМ

"Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" - на всех этих четырех станциях платформы в направлении "по часовой стрелке" и "против часовой стрелки" разделены переходом. Пенсионеры пока путаются, куда идти. Эскалаторов, чтобы подняться от платформы к платформе, нет, а значки, ведущие к лифту, многие не видят. Поэтому штурмуют лестницы в поте лица.

Фото: Иван МАКЕЕВ

"Марьина роща".

"Марьина роща".

Фото: Иван МАКЕЕВ

"Марьина роща".

"Марьина роща".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

На "Каховской" (пассажиры говорят, что и на "Савеловской" тоже) пока что висят "обманные" надписи "Посадки нет", и машинист временами вынужден кричать пассажирам, что на самом деле, посадка есть.

Из минусов, которые также отметили москвичи в первый день работы БКЛ - путаница в маршрутах: некоторые поезда, которые ехали по Большой кольцевой, видимо "по привычке" транслировали пассажирам другой маршрут - кольцевой коричневой ветки.

"Печатники".

"Печатники".

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ох, ну все это, конечно, мелочи, мы ведь три года без метро жили, какое счастье, что БКЛ запустили, - поделилась радостью одна из пассажирок "Варшавской". - Я раньше до дочери час добиралась с пересадками, ожиданием автобусов и толпами народу. В теперь что? Пара станций до "Печатников", а там уж рукой до нее подать. Времени в пути - в два, да что там - в три и даже больше раз меньше. Какое счастье, спасибо за БКЛ!

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