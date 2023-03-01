Гигантские рыбы, метростроевцы и ковер-самолет: какие сюрпризы москвичам приготовила Большая кольцевая линия

Фото: Иван МАКЕЕВ

87 минут будет занимать поездка по полному кругу Большой кольцевой линии в Москве. Пять дней кататься по ней можно бесплатно. Девять новых станций открыли 1 марта, замкнув тем самым кольцо.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ

- Я ведь сперва был против этого кольца, мол, зачем оно надо, если есть обычная кольцевая линия, коричневая которая. А теперь понял зачем, - счастливо улыбается старичок в одном из первых поездов, которые отправились со станции "Сокольники".

Именно здесь 1 марта официально запустили самое большое метрокольцо в мире (его длина 70 км, до этого в Пекине рекорд был в 57 км). Москвичи сразу ринулись внутрь смотреть, что к чему. Разумеется, с телефонами и фотокамерами в руках - чтобы все запечатлеть.

Станция БКЛ "Сокольники". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я сейчас все отфоткаю и знакомым в мессенджерах разошлю, пусть полюбуются. Я ж при Собянине, как при коммунизме, живу: бесплатно в метро катаюсь, - Сергей в свои "немного за 60" хихикает, как мальчишка, довольно потирает руки и выходит на каждой станции, чтобы сделать фото и короткие видео.

- Так пять дней вход на БКЛ бесплатен для всех...

- Правда? - тут же обрадовался пенсионер. - Значит, в выходные всей семьей поедем кататься!

Станция БКЛ "Сокольники". Фото: Иван МАКЕЕВ

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ

- Рижская самая светлая и красивая!

- Это ты еще "рыбу моей мечты" не видел!

Горожане, которые успели проехаться по БКЛ, уже начали обсуждать какую из новых станций можно считать самой красивой.

Станция БКЛ "Рижская". Фото: Иван МАКЕЕВ

Станция БКЛ "Рижская". Фото: Иван МАКЕЕВ

"Сокольники" украшены портретами метростроевцев в духе советских плакатов. "Рижская" - светящимися арками и волнообразным экраном, который в соцсетях уже прозвали "ковром-самолетом" из-за узоров, которые на него транслировали в тот момент. "Марьина роща" - красивыми колоннами, которые будто опираются на огромные шары. "Варшавская" представляет собой контрастный черно-белый зал, который уходит вдаль, как в бесконечность.

Станция БКЛ "Варшавская". Фото: Иван МАКЕЕВ

Станция БКЛ "Каширская". Фото: Иван МАКЕЕВ

"Рыбу мечты" (опять же - в народной интерпретации) можно найти на станции "Нагатинский затон". Стены здесь украшены гигантскими изображениями карася, судака, плотвы и царь-щуки длиной в 14 метров.

Станция "Нагатинский затон". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Как вам оформление? - спрашиваю я у мужчины, который фотографируется на фоне рыбы с ребенком.

- Конечно, нравится оформление, я же его делал. Я дизайнер, - заявляет мне Дмитрий. И объясняет: рыба сложена из сотен камушков, как мозаика, потому и переливается, как настоящая.

Ну а лично мне очень понравилась станция "Кленовый бульвар" с черным потолком и светильниками на входе, которые имитируют звездное небо, и огромными камнями вместо обычных лавочек на самой платформе. Необычно, красиво, удобно.

На станции "Кленовый бульвар". Фото: Иван МАКЕЕВ

Станция "Кленовый бульвар". Фото: Иван МАКЕЕВ

С ВЕТЕРКОМ

"Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" - на всех этих четырех станциях платформы в направлении "по часовой стрелке" и "против часовой стрелки" разделены переходом. Пенсионеры пока путаются, куда идти. Эскалаторов, чтобы подняться от платформы к платформе, нет, а значки, ведущие к лифту, многие не видят. Поэтому штурмуют лестницы в поте лица.

Фото: Иван МАКЕЕВ

"Марьина роща". Фото: Иван МАКЕЕВ

"Марьина роща". Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

На "Каховской" (пассажиры говорят, что и на "Савеловской" тоже) пока что висят "обманные" надписи "Посадки нет", и машинист временами вынужден кричать пассажирам, что на самом деле, посадка есть.

Из минусов, которые также отметили москвичи в первый день работы БКЛ - путаница в маршрутах: некоторые поезда, которые ехали по Большой кольцевой, видимо "по привычке" транслировали пассажирам другой маршрут - кольцевой коричневой ветки.

"Печатники". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ох, ну все это, конечно, мелочи, мы ведь три года без метро жили, какое счастье, что БКЛ запустили, - поделилась радостью одна из пассажирок "Варшавской". - Я раньше до дочери час добиралась с пересадками, ожиданием автобусов и толпами народу. В теперь что? Пара станций до "Печатников", а там уж рукой до нее подать. Времени в пути - в два, да что там - в три и даже больше раз меньше. Какое счастье, спасибо за БКЛ!