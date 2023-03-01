Загрутдинов: В 2023 году достроят детский и лучевой корпуса больницы в Коммунарке

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Больница в Коммунарке продолжает расширяться. Уже скоро в ней появятся дополнительные возможности для диагностики и лечения пациентов.

«Детский и лучевой корпуса больницы в Коммунарке достроят в этом году, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на встрече с журналистами «На 7 этаже». - Детский корпус больницы уже практически готов. Сейчас ведутся пусконаладочные работы и завершается благоустройство».

По его словам, в будущем корпусе лучевой терапии на 50 коек готов монолит здания.

«Строители приступили к отделочным работам, - уточнил глава ведомства. - Кроме того, идет устройство фасадов здания».

Открытие этого корпуса станет важным шагом в развитии онкологической службы, подчеркнул Загрутдинов.

«Уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли», - сказал ранее глава столичного Департамента строительства.

КОНКРЕТНО

1. Детский корпус:

- общая площадь восьмиэтажного здания - 24,2 тысячи квадратных метров;

- для пациентов разных возрастов - приемное, палатное педиатрическое отделение, отделение общей хирургии, нейротравматологическое отделение, отделения оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики, патологии новорожденных, реанимации новорожденных, операционный блок и дневной стационар;

- отделение патологии новорожденных - с современными инкубаторами (кювезами), позволяющими выходить новорожденных при самых сложных патологиях и экстремально низком весе;

- широкие возможности использования современных методов лечения детей с онкологическими болезнями;

- для детей и их родителей - комфортные условия пребывания: одно- двухместные палаты с большими светлыми окнами, высокими потолками.

2. Лучевой корпус:

- шесть этажей;

- современная медтехника для определения природы опухолевой клетки и правильного подбора терапии, воспринимающей злокачественное новообразование как мишень, не затрагивая соседние здоровые клетки;

- отделения радиотерапии, внутриполостной терапии, дневной стационар для оказания радиотерапевтического лечения, радиологический блок, блоки томометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований, административно- хозяйственные зоны;

- лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией – ОФЭКТ), благодаря чему можно будет проводить своевременную диагностику онкологических болезней на ранней стадии.