«Zа Россию! Zа будущее!»: В подмосковном Серпухове более 3 тысяч человек пришли на патриотический концерт в поддержку российской армии

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Вечером в четверг, 17 ноября, в историческом центре подмосковного Серпухова прошел патриотический концерт «За Россию! За будущее!». Он был организован в поддержку российских солдат и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. У подножья Соборной горы собрались около 3 тысяч человек - жителей разных районов города, разного возраста, разных профессий. Люди принесли с собой российские флаги, георгиевские ленты, символику с буквой Z.

- Пришел сюда с женой и детьми, потому что благодарен ребятам, которые сейчас на передовой. За их труд и мужество, - рассказывает 43-летний Андрей. - Во время частичной мобилизации повестку не получал. Но если придет, уклоняться не буду. Готов. Родину предавать нельзя. Мужчины должны защищать свою землю и близких.

Один из самых трогательных для зрителей моментов концерта - выход на сцену родителей погибшего в зоне СВО при исполнении долга земляка, Максима Шишкова. 21-летний парень с детства мечтал служить в ВДВ, занимался рукопашным боем, стрельбой. В 18 ушел в армию. После остался служить по контракту, попал в 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, был сапером. В июле гвардии ефрейтор Шишков погиб от осколочного ранения в голову… Родных парня встретили аплодисментами и словами поддержки.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Заира Магомедова рассказывает, что ее муж сейчас сам находится в зоне СВО. Ждет его и надеется, что вернется.

- Нашим мужчинам, которые сейчас в зоне боевых действий, сейчас как никогда требуется наша вера в их победу! - говорит женщина. - Наш Президент Владимир Владимирович Путин однажды сказал: «Мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории». Россия всегда гордилась и славилась людьми с большим сердцем и сильным духом.

В концерте приняли участие заслуженный артист России Феликс Царикати, Ирина Дубцова, Виталий Гогунский, а также лучшие серпуховские коллективы.

В качестве соорганизаторов концерта «За Россию! За будущее!» выступило Общероссийское Общественное движение «Здоровое Отечество».

- Сегодняшний концерт является продолжением большого марафона культурных, патриотических мероприятий в поддержку мобилизованных и добровольцев, которые защищают нашу страну, - сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв напомнил, что задача регионального Правительства - помочь мобилизованным, призванным из Подмосковье, и добровольцам решить все вопросы по выплатам, наградам, реабилитации и поддержке семей. Каждую проблему решают буквально в ручном режиме.

- Наша задача - максимально оказать поддержку, сделать так, чтобы тылы у всех наших ребят были прикрыты. И в этом мы видим свою важную роль, - отметил Андрей Воробьёв.