Большая кольцевая линия метро в Москве: Для пассажиров откроются 45 пересадок в подземке, МЦК и МЦД

Строительство станции "Сокольники" Большой кольцевой линии. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Большое кольцо метро вышло на финишную прямую. Сейчас достраиваются девять станций. Из них семь новых - «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». После реконструкции войдут в маршрут БКЛ ещё две - «Каширская» и «Варшавская». Все эти участки готовы более чем на 90 процентов. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в ближайшее время начнётся их технический пуск. А полностью маршрут откроют для пассажиров в первом квартале 2023 года.

«Большая кольцевая линия метро будет максимально интегрирована в общую транспортную систему города, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - На БКЛ откроются пересадки на 20 станций 11 радиальных линий метро».

По его словам, наземные рельсовые маршруты тоже дополнят пересадками. Например, с Большого кольца на Московское центральное кольцо (МЦК) их будет четыре, на Московские центральные диаметры (МЦД) - 6, на железную дорогу - 11. В перспективе горожане и туристы смогут пользоваться более чем 45 пересадками, в том числе на МЦК и МЦД. Для этого сейчас на БКЛ создаются 22 транспортно-пересадочных узла (ТПУ).

В столичном Стройкомплексе рассказали, куда и где можно будет перейти.

ЦИФРЫ

Большая кольцевая линия выглядит так:

- длина - 70 километров;

- все тоннели - более 143 километров в однопутном исчислении;

- 31 станция, из которых 22 уже принимают пассажиров;

- 3 электродепо;

- поезда пойдут через 34 района столицы, где проживают 3,3 миллиона москвичей;

- ежедневно по новому маршруту будут проезжать более миллиона человек;

- экономия времени в пути для жителей - до 45 минут в день;

- линии метро разгрузятся до 25%, соседние с БКЛ дороги - на 10–15%.

КОНКРЕТНО

На этих станциях БКЛ разместятся ТПУ (на схеме)

- «Авиамоторная» - связка двух одноимённых станций метро - Большой кольцевой и Калининской линий, платформы будущего МЦД-3, а также трамвайных линий.

- «Аминьевская» - с пересадкой на новую платформу Киевского направления железной дороги (будущий МЦД-4) и автобусные маршруты.

- «Варшавская» - с пересадкой на электрички Павелецкого направления железной дороги и линии наземки.

- «Деловой центр» - связка одноимённых станций Солнцевской и Большой кольцевой линий подземки, МЦК, а также Филевской линии метро, МЦД-1 и перспективного МЦД-4.

- «Кленовый бульвар» - с пересадкой на будущую Бирюлевскую линию метро и линии наземки.

- «Кунцевская» - связка трех линий метро - Филевской, Арбатско-Покровской и Большой кольцевой, МЦД-1 и маршрутов наземки.

- «Лефортово» - связка с автобусными и трамвайной линиями.

- «Марьина роща» - с пересадками на Люблинско-Дмитровскую линию и МЦД-2, а в перспективе - на МЦД-4.

- «Мичуринский проспект» - с пересадкой на одноименную станцию Солнцевской линии и маршруты наземки.

- «Мнёвники» - связка с автобусными линиями, а в перспективе - возможно с трассой канатной дороги в Мнёвниковской пойме.

- «Нагатинский затон» - связка с линиями наземки.

- «Нижегородская» - связка сразу трех станций «Нижегородская» - Некрасовской и Большой кольцевой линий метро, а также МЦК. Сюда же добавились платформа Карачарово Горьковской железной дороги, будущего МЦД-4 и остановки наземки.

- «Новаторская» - с пересадкой на одноименную станцию строящейся Троицкой линии и маршруты наземки.

- «Печатники» - с пересадками на Люблинско-Дмитровскую линию, МЦД-2 и линии наземки.

- «Проспект Вернадского» - с пересадкой на одноименную станцию Сокольнической линии и автобусные маршруты.

- «Рижская» - с пересадками на одноименную станцию Калужско-Рижской линии и платформы Октябрьской железной дороги, МЦД-2.

- «Савеловская» - с пересадкой на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии и МЦД-1.

- «Сокольники» - с пересадкой на одноименную станцию Сокольнической ветки, строящуюся станцию МЦД-3 и перспективную МЦД-5, а также линии наземки.

- «Текстильщики» - с пересадками на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии и МЦД-2, а также маршруты наземки.

- «Терехово» - связка с автобусными линиями.

- «Шелепиха» - с пересадкой на МЦК и МЦД-1, а также маршруты наземки.

- «Электрозаводская» - с пересадкой на одноименные станции Арбатско-Покровской линии метро и Казанского направления железной дороги.