Перед смертью пожаловалась в полицию. Стали известны подробности жестокого убийства 29-летней женщины в Москве

Тело Юлии Ткачевой с ножевыми ранениями нашли у подъезда дома, где она снимала квартиру Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны новые подробности убийства молодой женщины на Севастопольском проспекте в Москве.

Коротко напомним:

- Около 6 часов утра тело женщины обнаружил один из жильцов многоэтажки в районе Зюзино.

- Эксперты насчитали около полудюжины ножевых ранений. Жертва скончалась от потери крови.

- Личность погибшей установлена: Юлия Ткачева, 29 лет. Женщина снимала квартиру в доме, около которого ее нашли.

Как сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах, сам момент убийства никто не видел. Судя по всему, тело до момента обнаружения пролежало на асфальте за машинами несколько часов.

- Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения. Предварительно убийство могло произойти поздней ночью, когда девушка возвращалась домой с работы.

Впрочем, у следствия уже есть подозреваемый.

- По предварительной информации, ранее погибшая жаловалась на угрозы со стороны своего молодого человека, с которым приняла решение расстаться, - сообщил KP.RU источник. - По словам одной из подруг, Юлия даже писала заявление в полицию. Реально ли было заявление и какие меры были по нему приняты - сейчас эти сведения уточняются у коллег из МВД.

Однако другие версии убийства также пока не опровергаются. В частности, проверяется и «рабочий след». Убитая некоторое время назад работала в фирме, которая выдавала микрофинансовые займы.

Как стало известно KP.RU, Юлия Ткачева - уроженка Мариуполя. В Москву переехала пару лет назад.

ОФИЦИАЛЬНО

- Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», - сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Москве. - Следователи криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к его совершению.