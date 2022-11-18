Собянин: До конца 2022 года проведем технический пуск новых участков Большого кольца метро

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки технического пуска финишных участков Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки технического пуска финишных участков Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Напомним, сейчас на маршруте достраиваются и реконструируются девять станций.

«Большая работа по строительству БКЛ подходит к своему завершению, - сказал Сергей Собянин сегодня, 18 ноября, во время осмотра реконструкции станции «Варшавская» БКЛ. - До конца этого года мы проведем технический пуск на оставшихся участках - северо-восточном, восточном и южном. Таким образом, кольцо замкнется».

Мэр напомнил, что в южный участок БКЛ входит действующая самая короткая ветка метро - Каховская.

«Идет ее полная реконструкция, по сути дела новое строительство, интеграция в БКЛ», - уточнил Собянин.

КОНКРЕТНО

На станции бывшей Каховской линии метро «Варшавская» сегодня проводятся;

- монтаж инженерных коммуникаций;

- устройство фасадов входных павильонов;

- архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне;

- благоустройство около павильонов.

Специалисты заменят рельсы, облицовку стен и платформы. По сути, станцию разберут и соберут заново, полностью обновив основные конструкции и техническую «начинку» с помощью передовых инженерных технологий.

Пол вестибюлей облицуют светло-серым шимановским гранитом, стены – белым саянским мрамором, лабрадоритом и габбро тёмного оттенка.

Станция готова на 82%. А в целом БКЛ построена уже 97%.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Запуск бывшей Каховской линии в составе БКЛ:

- сократит интервал движения поездов на этом участке в несколько раз - до 1,6 минуты;

- позволит пассажирам без пересадки доехать в десятки районов столицы;

- ускорит поездки по городу для москвичей из районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники, в которых сейчас живут более 370 тысяч человек;

- разгрузит до 25% Кольцевую линию и до 16% участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий метро. При этом на «Каширской» Замоскворецкой линии станет свободнее до 23%, на «Коломенской» - до 10%, на «Павелецкой» - до 12%, на «Севастопольской» - до 35%;

- снизит до 8% нагрузку на Каширское шоссе, на проспект Андропова - до 12%, на Варшавское шоссе - до 7% и на районные дороги.