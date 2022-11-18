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Общество18 ноября 2022 9:13

Собянин: До конца 2022 года проведем технический пуск новых участков Большого кольца метро

Маршрут дополнят станциями реконструированной Каховской линии подземки
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки технического пуска финишных участков Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки технического пуска финишных участков Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки технического пуска финишных участков Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Напомним, сейчас на маршруте достраиваются и реконструируются девять станций.

«Большая работа по строительству БКЛ подходит к своему завершению, - сказал Сергей Собянин сегодня, 18 ноября, во время осмотра реконструкции станции «Варшавская» БКЛ. - До конца этого года мы проведем технический пуск на оставшихся участках - северо-восточном, восточном и южном. Таким образом, кольцо замкнется».

Мэр напомнил, что в южный участок БКЛ входит действующая самая короткая ветка метро - Каховская.

«Идет ее полная реконструкция, по сути дела новое строительство, интеграция в БКЛ», - уточнил Собянин.

КОНКРЕТНО

На станции бывшей Каховской линии метро «Варшавская» сегодня проводятся;

- монтаж инженерных коммуникаций;

- устройство фасадов входных павильонов;

- архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне;

- благоустройство около павильонов.

Специалисты заменят рельсы, облицовку стен и платформы. По сути, станцию разберут и соберут заново, полностью обновив основные конструкции и техническую «начинку» с помощью передовых инженерных технологий.

Пол вестибюлей облицуют светло-серым шимановским гранитом, стены – белым саянским мрамором, лабрадоритом и габбро тёмного оттенка.

Станция готова на 82%. А в целом БКЛ построена уже 97%.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Запуск бывшей Каховской линии в составе БКЛ:

- сократит интервал движения поездов на этом участке в несколько раз - до 1,6 минуты;

- позволит пассажирам без пересадки доехать в десятки районов столицы;

- ускорит поездки по городу для москвичей из районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники, в которых сейчас живут более 370 тысяч человек;

- разгрузит до 25% Кольцевую линию и до 16% участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий метро. При этом на «Каширской» Замоскворецкой линии станет свободнее до 23%, на «Коломенской» - до 10%, на «Павелецкой» - до 12%, на «Севастопольской» - до 35%;

- снизит до 8% нагрузку на Каширское шоссе, на проспект Андропова - до 12%, на Варшавское шоссе - до 7% и на районные дороги.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ