Названы топ-5 профессий, востребованных в Москве. И это не юристы

На столичном рынке труда сейчас наиболее востребованы специалисты по IT и в сфере строительства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На столичном рынке труда сейчас наиболее востребованы специалисты по IT и в сфере строительства. Самые высокие заработки обещают в автобизнесе и строителям. Такие результаты исследования представила платформа «Авито.Работа», где различные компании размещают объявления.

- Зарплата, которую обещают московские работодатели на рынке массовых профессий, составляет 62 500 рублей. Самые высокие заработки, по 85 000 рублей, предлагают профессионалам автомобильного бизнеса и строительства, - рассказали в сервисе «Авито.Работа».

ТОП-5 профессий, востребованных в Москве:

1. Вакансии в строительстве. Больше всего требуются монтажники и отделочники. Последним обещают платить по 110 000 рублей в месяц. На такие же суммы могут рассчитывать мастера с опытом ремонта и отделки, которые знают современные материалы и работали с новыми электроинструментами. Монтажникам со стажем предлагают оплату свыше 100 000 рублей.

2. Вакансии из IT-сферы. Предлагаемая зарплата для программистов - 100 000 рублей, компьютерным мастерам - 90 000 рублей в месяц.

3. Вакансии из сферы транспорта и логистики. Водителям-экспедиторам предлагают 60 000 рублей, водителям грузовых автомобилей с личным транспортом готовы платить от 120 до 200 тысяч рублей. Сборщику товаров – 40-44 тысячи рублей.

4. Вакансии из индустрии гостеприимства. Администратор в гостиницу – 80-100 тысяч рублей в месяц, пекарь – 66 тысяч рублей в месяц, горничная в гостиницу – 45-50 тысяч рублей в месяц.

5. Вакансии из сферы производства и сельского хозяйства. Требуются сварщики и швеи - обещают платить 80 000 рублей и 75 000 рублей в месяц соответственно.