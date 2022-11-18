Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится в Зябликово

Фото: stroi.mos.ru

На пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда в районе Зябликово на юге столицы строится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Место для него выбрано неслучайно. Именно здесь проходят соревнования по бейсболу «Золотая ловушка». Кроме того, тут жил основоположник российского бадминтона, ветеран Великой Отечественной войны Олег Михайлович Марков. Сохраняя спортивные традиции, город продолжает создавать новые точки притяжения.

«Сейчас на участке строительства возводится подпорная стена, ее готовность составляет 40%, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Специалисты также приступили к устройству песчаного основания будущего фундамента здания».

По его словам, основные строительные работы на ФОКе «Акварис» планируется завершить в начале 2024 года.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича, - добавил Загрутдинов. - Во всех районах строим общедоступные спортивные комплексы, обновляем площадки в парках и во дворах».

КОНКРЕТНО

Общая площадь спорткомплекса - более 4 тысяч квадратных метров. Для посетителей в нем появятся:

- бассейн с площадью зеркала воды 25х16 метров;

- бассейн для обучения детей плаванию размерами 10х6 метров;

- тренажерный зал;

- буфет;

- медицинский блок;

- вестибюль с постом охраны, зоной ресепшн и гардеробом.

Кроме того, в здании разместятся служебно-бытовые и административные зоны для персонала.

Для облицовки строения используют металлические панели в составе сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором. Во время благоустройства вокруг комплекса поставят фонари, лавочки, урны, а также высадят деревья, кустарники, газоны и цветники.