В Московской области органам местного самоуправления разрешили самостоятельно уничтожать борщевик на частных участках

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье вводят еще одну меру борьбы с борщевиком, который стал большой проблемой для сельского хозяйства многих регионов России. Мособлдума приняла закон, разрешающий органам местного управления уничтожать борщевик на частных земельных участках. При этом владельцы земли позже должны будут компенсировать расходы на эти работы. - В регионе борщевик растет на площади в 40 тысяч гектаров, - напомнил зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия. - Он быстро распространяется на сельхозугодьях и опасен в первую очередь для человека. Еженедельно специалисты выезжают и контролируют работу по уничтожению борщевика. Согласно новому закону органы местного самоуправления теперь могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец участка. Согласно новому закону, алгоритм борьбы с борщевиком будет выглядеть так: 1. Владелец участка получает уведомление о том, что он должен уничтожить в пределах своей территории уничтожить борщевик. 2. Если собственник уведомление игнорирует, работы - чтобы не допустить разрастание растения - проведут органы местного управления. 3. Потраченные на уничтожение «зонтичных» деньги владелец земли обязан компенсировать в течение двух месяцев. 4. Если собственник и это игнорирует, взыскание денег будет проходить через суд. Напомним, с 2018 года в области действуют штрафы за запущенные участки, на которых разрастается (а значит, и производит новые семена) тот самый борщевик. Физлица, которые не уничтожают на своей земле опасное растение, могут быть оштрафованы на 5 тысяч рублей. Должностные лица (например, председатель СНТ, где борьба с борщевиком не ведется) - на 50 тысяч. Юридические (вроде компаний, которые владеют землями) - до 1 млн рублей.