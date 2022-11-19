Участники конкурса "лидеры цифровой трансформации" разработали сервис для расчета цен на жилье в Москве

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Победители конкурса “Лидеры цифровой трансформации” в номинации Департамента экономической политики и развития города Москвы из Кирова, Комсомольска-на-Амуре и Москвы разработали по заданию Аналитического центра Москвы сервис, способный рассчитать рыночную стоимость недвижимости в столице. Об этом сообщила сообщила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

“Над задачей трудились 40 команд талантливых программистов из Москвы, Комсомольска-на-Амуре, Кирова, Перми, Самары и других городов России. Лучшим цифровым решением был признан проект команды IDEV из Кирова. Как отметили наши эксперты, сервис кировских программистов отличается высоким качеством и удобен в использовании. Он не только соответствует всем требованиям технического задания, но и содержит ряд интересных решений, расширяющих функционал сервиса”, – заявляет Мария Багреева.

Команды стали победителями в номинации Департамента экономической политики и развития города Москвы. Победители конкурса получат премию в размере 1 млн рублей и возможность запустить пилотный проект с городом.

Призерами конкурса стали команды DeCODE из Комсомольска-на-Амуре с проектом сервиса «SMETAVERSE» и Spatial band из Москвы с проектом Смета.ai. Они получат премии в размере 600 и 400 тыс. рублей.

Участие в конкурсе “Лидеры цифровой трансформации” приняло 470 команд из 70 регионов России и других стран мира.

“Конкурс подтвердил, что ИТ-отрасль нашей страны имеет высокий потенциал и огромные перспективы. Мы еще раз убедились, что в России много молодых, талантливых, амбициозных разработчиков, дата-аналитиков, дизайнеров и других специалистов, способных решать самые сложные задачи, находить уникальные цифровые решения и создавать интересные прикладные ИТ-проекты”, -резюмировала Мария Багреева.