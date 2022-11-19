БКЛ готова на 97%: какие работы остались, чтобы замкнуть новое кольцо Москвы

Фото: mos.ru

Строительство Большой кольцевой линии вышло на финишную прямую – осталось открыть девять станций, чтобы замкнулось новое кольцо Московского метрополитена. На данный момент БКЛ готова на 97%. Рассказываем, какие работы осталось выполнить и когда станциями смогут воспользоваться пассажиры.

В столичном метро уже функционируют 22 станции БКЛ, к открытию готовятся еще девять (семь из них построены с нуля, а на двух проводят реконструкцию). Все станции, а их 31, образуют под землей Москвы кольцо, длина которого составляет 70 км.

Российская столица после открытия БКЛ сразу же побьет рекорд – это будет самая протяженная кольцевая линия метро в мире. Сейчас лидирующую позицию занимает кольцо пекинского метро, его длина — 57 км.

Фото: mos.ru

Сегодня основные работы на БКЛ развернуты на северо-восточном и восточном участках, а также на реконструируемой Каховской линии. К открытию готовятся станции «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники». Одновременно ведется благоустройство возле станций. Возле «Сокольников» высадят липовую аллею, а возле «Рижской» появятся зеленые зоны.

Одной из самых красивых станций станет «Марьина Роща», для ее оформления придумали убранства в стиле старинных дворянских усадеб - фарфор и изразци. А еще «Марьина Роща» станет станцией с самыми длинными эскалаторами в метро Москвы – их длина 130 метров.

Готовятся к открытию еще четыре станции мелкого заложения: «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».

Фото: mos.ru

- На станции «Кленовый бульвар» завершается установка трехметровых зеркальных панелей на стенах, ведется отделка подземного зала и выхода, а также фасадов павильона, - рассказали строители.

Практически завершены работы на станциях «Каширская» и «Варшавская», где проходила масштабная реконструкция. На днях была установлена современная система дымоудаления на реконструируемой станции «Варшавская» - на платформе появились специальные колонны с вентиляторами, которые в случае пожара будут «вытягивать» дым со станции через подплатформенные каналы. Также на станции установили подпотолочные и настенные светильники. На свои места вернулись исторические панно.

Фото: mos.ru

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Когда откроют БКЛ?

Кольцо запустят в техническом режиме до конца 2022 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Огромная, сложная работа по строительству БКЛ подходит к концу. В результате у местных жителей появятся десятки новых маршрутов, время в пути по многим направлениям существенно сократится. Например, от «Варшавской» до ТПУ «Печатники» можно будет доехать в четыре раза быстрее, а до аэропорта «Внуково» - вдвое, - рассказал Сергей Собянин.

Стоит объяснить, что технический запуск БКЛ пока не позволит пассажирам воспользоваться станциями. Поезда начнут курсировать под землей пока без пассажиров. Только после окончательных пуско-наладочных работ БКЛ перейдет в состав Московского метрополитена и новые станции откроются для пассажиров. Как показывает практика, пуско-наладочные работы могут длиться один-два месяца.