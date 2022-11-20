На Москву обрушатся ледяные дожди: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Намело уже 16 - 17 сантиметров снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва в эти выходные пережила самую холодную ночь ноября - и всей осени 2022. В ночь на субботу, 19 ноября, воздух в столице остыл до -12,3 градуса, а в Подмосковье до -13,2. Вполне серьёзные зимние цифры!

С высотой сугробов все ещё серьезнее: намело уже 16 - 17 сантиметров снега. Для ноября это аномально много, по климатическим нормам такой снежный покров должен образоваться лишь к концу декабря - началу января.

Однако вскоре погода резко изменится, синоптики предупреждают о ледяных дождях и потеплении. И то, и другое принесут активные циклоны со Средиземного моря. Воздух в них тёплый, до предела насыщенный влагой. Когда он окажется над холодной заснеженной территорией, ледяные дожди практически неизбежны, считают синоптики центра «Фобос».

Их прогнозы уже подтверждаются: в выходные ледяные дожди накрыли многие регионы Европейской части России, расположенные к югу и востоку от Москвы. Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую, Саратовскую, Волгоградскую области. Дороги, ветки деревьев, провода покрылись ледяной коркой до 11 мм толщиной! Собственно, в этом и опасность ледяных дождей. На трассах и тротуарах становится очень скользко, ветви под тяжестью льда обламываются, линии электропередач могут не выдержать.

В Москве и Подмосковье ледяной дождь ожидается во вторник, 22 ноября - с 9 часов утра до полудня. В мегаполисе дороги, деревья, припаркованные машины и другие поверхности покроются ледяной коркой до 6 мм толщиной. Самые мощные ледяные дожди ожидаются на западе Московской области, там образуется слой льда до 10 мм, на востоке Подмосковья до 2 мм.

В Гидрометцентре России, впрочем, считают, что гололёд (а именно так называют ледяной дождь в официальных прогнозах) возможен не только во вторник, но ещё и в среду, 23 ноября. В любом случае, автомобилистам надо быть особенно осторожными в эти дни.

Но ледяной дождь - это ещё не все. Во вторник и среду синоптики обещают москвичам практически все возможные виды осадков! Снег, мокрый снег и дождь. Днём потеплеет до ноля градусов, по ночам небольшой минус, -1…-3.

В четверг и пятницу, 24 - 25 ноября, снова похолодает. Ночная стужа окрепнет до -8…-10 градусов, днём -2…-4, пасмурно и снежно.