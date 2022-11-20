Могла ли полиция спасти москвичку, жаловавшуюся на угрозы убийством за несколько часов до смерти

Подозреваемый нанес Юлии Ткачевой пять ударов ножом

В соцсетях продолжают обсуждать убийство 29-летней москвички Юлии Ткачевой. Ее тело обнаружили утром в пятницу, 18 ноября, на парковке у многоэтажного дома на Севастопольском проспекте. Убийца уже задержан. 25-летний уроженец Узбекистана Шохрухбек Каримов признался, что у них была связь, но когда женщина решила с ним расстаться, пытался ее вернуть. Так пытался, что накануне приехал в магазин, где работала Юлия, и угрожал ей ножом.

Сайт KP.RU уже сообщал, что Юлия Ткачева писала на Каримова заявление в полицию. Но от смерти это ее не спасло.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк восстановила хронику событий, связанных с заявлением Юлии Ткачевой.

Вечером 17 ноября женщина вызвала сотрудников полиции в магазин на Булатниковской улице, рассказав, что ее преследует некий молодой человек. «Ни его данных, ни примет она не сообщила», - говорит Волк.

После разговора с женщиной «полицейские предприняли первичные меры по розыску, осмотрели помещение магазина и прилегающую территорию, но злоумышленника не обнаружили».

Далее: «Сотрудники предложили девушке проехать в отдел полиции для написания заявления, однако она отказалась покидать рабочее место». Заявление приняли на месте, а уже в отделе зарегистрировали его по всем правилам.

Через несколько часов женщина была убита тем же человеком, на которого указала.

В соцсетях продолжают обсуждать убийство 29-летней москвички Юлии Ткачевой

Могли ли сотрудники полиции предотвратить убийство?

- Не думаю. Другое дело, если бы этот человек был задержан сотрудниками полиции, а потом отпущен, после чего и произошло убийство. Тут же полицейские приехали, приняли заявление, но подозреваемого не нашли, - объясняет KP.RU адвокат, подполковник полиции в отставке Станислав Рыбчинский. - По всем признакам его действия на тот момент - это угроза убийством. Подозреваемого максимум могли бы внести в так называемый «сторожевой лист» - объявить в местный розыск. Из ОВД материалы, скорее всего, перекинули бы участковому и тот уже проводил бы проверку. Увы, но по каждому такому заявлению людей не могут брать под госзащиту. Думаю, в самой системе МВД по этой истории будет проведена служебная проверка. Но есть ли тут какие-либо нарушения в действия сотрудников - не уверен.

Другое мнение - у полковника милиции в отставке Евгения Черноусова. В интервью KP.RU он заявил:

- Что значит, отказалась ехать с сотрудниками полиции в отдел, чтобы там написать заявление? Они должны были не предлагать, а разъяснить, как должно быть по закону. После заявления нужно было сразу возбуждать уголовное дело и искать этого человека, устанавливать его местонахождение. (К слову, уголовное дело по статье «угроза убийством» было возбуждено по требованию прокуратуры спустя почти десять часов после обнаружения трупа, - Авт.) У нас ведь есть закон о госзащите. Но применяется он крайне редко. Но тут ведь человек прямо угрожал ножом… Считаю, что после этого случая обязательно должны быть дисциплинарные взыскания вплоть до увольнений.