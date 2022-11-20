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20 ноября 2022 12:55

Могла ли полиция спасти москвичку, жаловавшуюся на угрозы убийством за несколько часов до смерти

Адвокат Рыбчинский объяснил, почему полиция не могла предотвратить убийство москвички, жаловавшейся на угрозы любовника
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Подозреваемый нанес Юлии Ткачевой пять ударов ножом

Подозреваемый нанес Юлии Ткачевой пять ударов ножом

В соцсетях продолжают обсуждать убийство 29-летней москвички Юлии Ткачевой. Ее тело обнаружили утром в пятницу, 18 ноября, на парковке у многоэтажного дома на Севастопольском проспекте. Убийца уже задержан. 25-летний уроженец Узбекистана Шохрухбек Каримов признался, что у них была связь, но когда женщина решила с ним расстаться, пытался ее вернуть. Так пытался, что накануне приехал в магазин, где работала Юлия, и угрожал ей ножом.

Сайт KP.RU уже сообщал, что Юлия Ткачева писала на Каримова заявление в полицию. Но от смерти это ее не спасло.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк восстановила хронику событий, связанных с заявлением Юлии Ткачевой.

Вечером 17 ноября женщина вызвала сотрудников полиции в магазин на Булатниковской улице, рассказав, что ее преследует некий молодой человек. «Ни его данных, ни примет она не сообщила», - говорит Волк.

После разговора с женщиной «полицейские предприняли первичные меры по розыску, осмотрели помещение магазина и прилегающую территорию, но злоумышленника не обнаружили».

Далее: «Сотрудники предложили девушке проехать в отдел полиции для написания заявления, однако она отказалась покидать рабочее место». Заявление приняли на месте, а уже в отделе зарегистрировали его по всем правилам.

Через несколько часов женщина была убита тем же человеком, на которого указала.

В соцсетях продолжают обсуждать убийство 29-летней москвички Юлии Ткачевой

В соцсетях продолжают обсуждать убийство 29-летней москвички Юлии Ткачевой

Могли ли сотрудники полиции предотвратить убийство?

- Не думаю. Другое дело, если бы этот человек был задержан сотрудниками полиции, а потом отпущен, после чего и произошло убийство. Тут же полицейские приехали, приняли заявление, но подозреваемого не нашли, - объясняет KP.RU адвокат, подполковник полиции в отставке Станислав Рыбчинский. - По всем признакам его действия на тот момент - это угроза убийством. Подозреваемого максимум могли бы внести в так называемый «сторожевой лист» - объявить в местный розыск. Из ОВД материалы, скорее всего, перекинули бы участковому и тот уже проводил бы проверку. Увы, но по каждому такому заявлению людей не могут брать под госзащиту. Думаю, в самой системе МВД по этой истории будет проведена служебная проверка. Но есть ли тут какие-либо нарушения в действия сотрудников - не уверен.

Другое мнение - у полковника милиции в отставке Евгения Черноусова. В интервью KP.RU он заявил:

- Что значит, отказалась ехать с сотрудниками полиции в отдел, чтобы там написать заявление? Они должны были не предлагать, а разъяснить, как должно быть по закону. После заявления нужно было сразу возбуждать уголовное дело и искать этого человека, устанавливать его местонахождение. (К слову, уголовное дело по статье «угроза убийством» было возбуждено по требованию прокуратуры спустя почти десять часов после обнаружения трупа, - Авт.) У нас ведь есть закон о госзащите. Но применяется он крайне редко. Но тут ведь человек прямо угрожал ножом… Считаю, что после этого случая обязательно должны быть дисциплинарные взыскания вплоть до увольнений.

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