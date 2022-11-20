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20 ноября 2022 18:46

МЧС: Два человека погибли во время большого пожара на цветочном складе у Комсомольской площади в Москве

Предположительно, погибшие - сотрудники компании
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Столичное управление МЧС официально подтверждает гибель двух человек во время пожара на Комсомольской площади.

Столичное управление МЧС официально подтверждает гибель двух человек во время пожара на Комсомольской площади.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Столичное управление МЧС официально подтверждает гибель двух человек во время пожара на Комсомольской площади. Напомним, днем в воскресенье, 20 ноября, в районе трех вокзалов загорелось двухэтажное здание, в котором были расположены склад и оранжерея компании, торгующей цветами. Около 17:00 стало известно, что общая площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров.

- К сожалению, при разборе завалов были обнаружены тела двух человек, - подтвердили KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Предположительно, оба погибших - сотрудники компании «Цветы от Мачелюка». Ранее сообщалось, что еще до прибытия пожарных из здания сумели сами эвакуироваться семь человек. В самой компании ситуацию с пожаром комментировать отказываются.

- Сейчас на месте продолжается проливка здания и разбор завалов, - сообщают в МЧС.

Напомним, к тушению пожара были привлечены около 40 единиц техники (включая специальный пожарный поезд) и более 120 сотрудников МЧС.

KP.RU следит за развитием событий.

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