МЧС: Два человека погибли во время большого пожара на цветочном складе у Комсомольской площади в Москве

Столичное управление МЧС официально подтверждает гибель двух человек во время пожара на Комсомольской площади. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Столичное управление МЧС официально подтверждает гибель двух человек во время пожара на Комсомольской площади. Напомним, днем в воскресенье, 20 ноября, в районе трех вокзалов загорелось двухэтажное здание, в котором были расположены склад и оранжерея компании, торгующей цветами. Около 17:00 стало известно, что общая площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров.

- К сожалению, при разборе завалов были обнаружены тела двух человек, - подтвердили KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Предположительно, оба погибших - сотрудники компании «Цветы от Мачелюка». Ранее сообщалось, что еще до прибытия пожарных из здания сумели сами эвакуироваться семь человек. В самой компании ситуацию с пожаром комментировать отказываются.

- Сейчас на месте продолжается проливка здания и разбор завалов, - сообщают в МЧС.

Напомним, к тушению пожара были привлечены около 40 единиц техники (включая специальный пожарный поезд) и более 120 сотрудников МЧС.

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