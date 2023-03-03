Квартира залита кровью: Тела супругов-бизнесменов нашли в Москве на месте загадочной гибели матери Чичваркина*

Московские следователи разбираются в обстоятельствах странной смерти двух супругов-бизнесменов. Фото: Прокуратура Москвы

Московские следователи разбираются в обстоятельствах странной смерти двух супругов-бизнесменов. Тела Павла и Марии Сорокиных сегодня обнаружили в квартире на Ленинском проспекте. Мужчине было 53 года, женщине - 49 лет.

Мужчине было 53 года

- Установлено, что супружеская пара снимала указанную квартиру и долгое время не выходила на связь с друзьями и родственниками, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Как стало известно сайту KP.RU, тревогу забил брат Павла. Приехал в квартиру и увидел тела...

- Кухня буквально залита кровью. В комнатах - следы борьбы и беспорядок, будто там что-то искали, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Фото: Прокуратура Москвы

Следователи и криминалисты только что вошли в квартиру. Ждут приезда медиков, чтобы осмотреть тела убитых.

При этом соседи рассказывают, что двушка в восьмиэтажном кирпичном доме, где убиты Сорокины, - нехорошая.

Фото: Прокуратура Москвы

- В 2010 году там же, причем в той же кухне, погибла пожилая женщина, - рассказал KP.RU один из жильцов дома.

Это было громкое дело. Погибшая женщина оказалась матерью известного бизнесмена Евгения Чичваркина (признан иноагентом). 60-летнюю Людмилу Чичваркину обнаружила в луже крови домработница. Женщина, к слову, пришла, чтобы прибраться после праздника - двумя днями ранее Чичваркина как раз и отмечала свой юбилей. В прессе писали, что основная версия случившегося - несчастный случай. Якобы пожилая женщина оступилась и ударилась головой о край стола. (Домработница рассказывала, что у женщины было высокое давление, до этого она несколько раз падала в обморок). Пыталась встать или дотянуться до телефона, но не смогла подняться с пола... Сам же владелец «Евросети» считал, что его мать могли убить, нанеся несколько ударов в голову, которые привели к смерти. Тем не менее доказать это не удалось.

Фото: СК РФ

KP.RU следит за развитием событий вокруг убийства супружеской пары.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.