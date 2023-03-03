Воткнула нож в спину и испуганно села: Старшеклассница в Москве напала на пристававшего к ней школьника

Рана небольшая. Жизни и здоровью ничего не угрожает Фото: соцсети

13-летнего Диму (имя изменено) днем 3 марта с уроков увезли на скорой. Парень учился в школе №538 в районе Зюзино. В мужском туалете семикласснику воткнули нож в спину. Причем сделала это девочка-старшеклассница Марина (имя изменено). Подростка увезли на скорой.

По словам источника kp.ru в экстренных службах, рана небольшая — два сантиметра. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Нападавшая била перочинным ножом.

Официально в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что полицейские незамедлительно.прибыли на место. О конфликте говорят: «на бытовой почве». Сейчас на месте работает инспектор по делам несовершеннолетних, который разбирается в обстоятельствах инцидента.

В школе комментировать инцидент отказались. Однако ученики рассказали kp.ru о причинах нападения:

— Марина в девятом классе учится, а Дима в седьмом. Он за Мариной с подружками бегал на перемене, мог сумку опрокинуть, задирал. Такое баловство. Может, он так решил за старшеклассницей приударить? Правда, грубовато все делал. Но и та девочка оказалась не робкого десятка. Сегодня на пятом уроке пока все были на занятиях, Марина прогуляла. Подкараулила Диму и зашла за ним в уборную. Конечно, странное совпадение. У нас обсуждают слух, что перед этим они договорились якобы во всем разобраться и заранее обговорили место встречи.

Собеседники говорят, что крови у раненого Димы было немного. Он сам шел до скорой. А напавшая на него старшеклассница просто села в коридоре на лавку и испуганно сидела в окружении набежавших педагогов.