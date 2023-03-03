Новый спорткомплекс откроют в Зеленограде в апреле 2023 года

Открытие нового спорткомплекса «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне Зеленограда состоится уже в ближайшее время. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Открытие нового спорткомплекса «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне Зеленограда состоится уже в ближайшее время. Напомним, здание с футбольным полем и бассейном построили в конце прошлого года. А в апреле 2023-го сюда смогут прийти профессиональные спортсмены и любители спорта. Свои тренировки здесь будут проводить воспитанники Московской комплексной спортивной школы «Зеленоград» и Московской баскетбольной академии.

«Только на улице, на футбольном поле будут заниматься 500 человек в день», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 3 марта, во время осмотра сооружения.

Мэр поручил администрации спорткомплекса не затягивать открытие площадки для жителей.

«Активнее вовлекайте людей, - обратился Собянин к его руководству. - Бюрократически не подходите. Занимайтесь активной деятельностью, чтобы жизнь кипела. Это же построено для людей. И запускаете побыстрее».

«Спутник Арена» оснащен плавательным бассейном с залом подготовительных занятий, универсальным спортзалом с трибунами на 249 зрителей, тренажерным залом на более чем 30 человек, медблоком. Рядом - футбольное поле размером 105 на 68 метров с искусственным покрытием. На нем можно играть и ночью благодаря системе освещения. В комплексе также есть легкоатлетическая зона.

Сегодня во время визита в Зеленоград мэр осмотрел реконструируемый пригородный вокзал «Крюково» будущего МЦД-3. Его обновление планируется завершить в августе 2023 года. Этот транспортно-пересадочной узел станет одним из крупнейших в столице - его площадь 15 тысяч квадратных метров. Из трех новых платформ две уже полностью готовы.

По предварительным оценкам после запуска МЦД-3 к 2025 году количество пассажиров пригородного вокзала «Крюково» вырастет в 1,5 раза - до 50 тысяч человек в сутки. При этом интервалы движения поездов сократятся до 5,5 минуты в часы пик. С учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК жители Зеленограда будут тратить на оплату проезда меньше более чем в два раза.