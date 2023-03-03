Необычные новостройки Москвы: «Парящий» парк - в Хорошево-Мневниках, башни с яблоками - в Раменках

Москомархитектура утвердила новые проекты жилых домов. Дизайн для них придумали необычный. Причем это касается не только расцветки, но и деталей фасадов. Рассказываем, что появится и в каких районах столицы.

ВСЕ, КАК В ПАВИЛЬОНЕ «ЗАРЯДЬЯ»

В Хорошёво-Мнёвниках на северо-западе столицы скоро сможем прогуляться по «парящему» парку. Его высадят на платформе со стенами в виде потеков, встроенными в основание высотки. Для строительства таких фигурных конструкций взяли те же технологии, которые впервые использовали для фасада павильона «Заповедное посольство» в парке «Зарядье». Специальный материал наносится на каркас с помощью 3D-печати и - получается что-то фантастическое!

«Многоуровневый парк площадью около гектара разместится около жилого дома в 12 метрах над уровнем города, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Работы начнутся этим летом. На разных «этажах» зоны отдыха появятся амфитеатры, маршруты для пеших прогулок длиной до одного километра, игровые комплексы для детей и смотровые площадки».

Кроме того, в парке планируют открыть теннисный корт, мини-коворкинг и места для занятий спортом.

Когда построят: ориентировочно к 2024 году.

Где находится: ст. м. «Народное Ополчение», ул. Народного Ополчения, д. 15.

НЕ ДОМ, А ФРУКТ!

В Раменках на западе города вырастут три башни с нарисованными по всему фасаду гигантскими яблоками, грушами и вишнями. Яркие здания в 28 этажей поставят в транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Мичуринский проспект».

«Фруктовые паттерны, конечно, - смелое решение, - не скрывает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - ТПУ уже оформлен схожим образом, авторы проекта решили развить тему, применив печать по стеклу».

А расцвели на зданиях яблоки и груши только потому, что это Мичуринский проспект, названный в честь биолога и селекционера Ивана Мичурина. Фасады жилых высоток сначала облицуют стеклом, в том числе и гнутым. Потом нанесут ритмично повторяющийся рисунок, то есть те самые паттерны.

Когда построят: в 2024 году.

Где находится: ст. м. «Мичуринский проспект», Мичуринский проспект, вл. 45А.

ТЕРРАСЫ В ВИДЕ ВОДОПАДА

Для Раменок придумали ещё один необычный проект. Дом-водопад украсят ступенчатые террасы, скругленные углы зданий и сплошное остекление без швов. Такой дизайн разработали в японском архитектурном бюро. В стране восходящего солнца водопад считается символом бесконечности и служит источником вдохновения. Теперь немного восточной философии есть и московских зданиях.

Кроме квартир, в доме высотой 40 метров появятся еще офисы и торговые точки на двух нижних уровнях. А на озелененных террасах можно будет заниматься йогой, общаться с соседями или просто насладиться чашкой кофе.

Когда построят: к 2026 году.

Где находится: ст. м. «Аминьевская», на пересечении улиц Мосфильмовская и Гайдая.

МЕДЬ, БЛЕСК, КРАСОТА

В Царицыно на юге столицы построят дом, полностью опутанный решёткой из специальных пластин. Такой необычной будет многоэтажка для переселенцев реновации. Для украшения фасада возьмут алюминиевые кассеты с медным напылением. А лоджии оформят стальными декоративными решетками с хитрым узором. Между вторым и первым этажом поставят жалюзийные решетки для рекламных конструкций.

Когда построят: ориентировочно до 2026 года.

Где находится: МЦД-2 Царицыно, Кавказский б-р, земельный участок 27.

НЕБОСКРЁБ В МАГНИТНЫХ ВОЛНАХ

Эта новая высотка Москвы, пожалуй, станет достойным соперником известной всему миру башне-«огурцу» в Лондоне. Фишка столичного проекта - декоративные панели белого цвета, словно магнитные волны расползающиеся по всему зданию. К тому же дом расширяется в середине и снова сужается кверху.

Высота сооружения тоже впечатляет - 207 метров! На кровле откроют смотровую площадку. Над ней на высоту 4 метра поднимут декоративный экран. На торцах здания обустроят террасы для пентхаусов. Около башни вырастет ландшафтный парк с несколькими зонами для тихого и активного отдыха.

Когда построят: ориентировочно к 2024 году.

Где находится: ст. м. «Серпуховская», ул. Дубининская, вл. 59-69.