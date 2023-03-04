«Обувь будущего»: в Москве создали уникальные кроссовки с массажем и подогревом

К необходимости каждый день заряжать телефон, смарт-часы, наушники, похоже, скоро прибавиться потребность в зарядке бот. Фото: Андрей АБРАМОВ

Автор идеи москвич Андрей Шурыгин к моему приходу услужливо поставил чудо-боты на зарядку. Если такие шузы в будущем станут нормой, придется в коридорах окромя ложек, губок и крема, еще и зарядники хранить. Напяливаю кроссы и вопрошающе смотрю на мастера: дескать, как тут каблучком топнуть, чтобы массаж заработал?

— Топать не надо, со смартфона управляется по «блютуз» — как беспроводные наушники или фитнес-браслет. Можно было датчики движения сделать, но где гарантия, что вы во время ходьбы случайно не нажмете? — объясняет Андрей.

Сделал он в смартфоне пару кликов — ботинки давай вибрировать. Потом пальцы защекотал ветерок. А на «десерт» бот давай греться и приятно «пожаривать» ступню на зимнем морозце.

29-летний москвич по образованию госуправленец. Но говорит, всегда хотел бизнес. Начинал со студии разработки сайтов — наскучило. Пару лет назад с компаньоном пошел бродить по креативному кластеру «Хлебозавод» в Москве. Там открылись модные магазины российских брендов. Поняли, что одежды шьют много, а обуви нет.

То есть формально есть: либо эконом-вариант, либо специальная, вроде сапогов и берцев. А чтобы модно-молодежно, это либо частные мастерские и ручная работа за дорого, либо шьют не у нас.

Бизнес-партнеры сделали бренд YEA 2098. Выпускают футуристичную обувь для модников. Сделали под сотню моделей. Но все это обычные ботинки (хоть и довольно неординарные!), а вот главное ноу-хау, пока в единственном экземпляре.

ХВАТИТ ЛИ ЗАРЯДКИ

— Бренды хотят показать, что у них большая история. А у нас ее нет, мы же только появились в 2018 году. Мы тогда будем типа из будущего! У нас и дизайн футуристичный. Название надо как-то оправдывать. Мы решили: сделаем-ка обувь из 2098 года! — рассказывает Андрей.

Андрей Шурыгин демонстрирует «Лунарисы-Прототип»: обувь из 2098 года. Фото: Андрей АБРАМОВ

Молодой человек говорит, что вдохновился, смотря презентации новых авто. Там показывали, как машины приближаются к гаджетам. А почему обувь не может стать гаджетом? Только не ради хайпа, а с реально полезными опциями.

— В сиденье машин давно внедрили массаж, подогрев и охлаждение. Раз люди этим пользуются, то и в обуви это будет востребовано, — считает обувщик.

Чудо-ботинки пока называются «Прототип». За основу взяли модель бренда с экзотичным названием «Лунарус»: «луна» — потому что напоминает космическую обувь «луноходы», а «рус» — потому что сделано в России. Высокую подошву-платформу — она у модели изначально была такой — напичкали электроникой.

Обувщики нашли инженера-робототехника, который взялся все спроектировать. На разработку ушел год.

За массаж отвечает вибромотор: такие же стоят в массажерах и игровых джойстиках.

Подогрев: в стельку вшита инфракрасная пленка — она нагревается от электрического импульса аккумулятора. Подобную пленку используют в системах теплый пол. Спокойно согревает при -20 градусов по Цельсию. Работает очень активно, поэтому даже в лютый мороз держать включенной ее будет не очень комфортно. Расчет на то, что погрел ноги и выключил.

Охлаждение: вентилятор от крупной электроники, такие используют для охлаждения приборов. Самое трудно было сделать систему вентиляционных каналов, чтобы воздух забирался извне и циркулировал. Так как само по себе вращение вентилятора особого эффекта не дает.

Зарядки ботинка хватает на два-три дня использования — если попеременно использовать все функции. Есть только вентиляцию, то хватит на восемь дней работы нон-стоп. Вес каждого ботинка около 1,2 кг.

Внешне кроссовки ничем своей сути не выдают: футуристичные и все. Такие же, но без «нано-начинки» стоят 15 000 рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

УНИКАЛЬНАЯ «ХРЕНЬ»

— А если коротнет батарею? Или пленка подогрева расколется и вспыхнет? — интересуюсь у обувщика.

— Сила тока маленькая, как у провода для зарядки телефона. То есть ударить мощным разрядом не может. Загореться — вряд ли. Вы когда-нибудь слышали чтобы у кого-то теплый пол горел? Стельки с подогревом давно продают, технология опробована. Конечно, если залить все водой, может замкнуть. Но провода изолированы, кругом резина, которая не проводит ток. Система просто перестанет работать, а человек не пострадает.

Из-под стельки сейчас проглядывают провода. Андрей говорит, что в будущем этого не будет — их заменят на микросхему, которая будет спрятана внутри. Микросхемы, к слову, будет выпускать зеленоградское предприятие.

Предполагаемая цена бот — в районе 50 000 рублей. Дороговато, но свой покупатель найдется.

— К осени планируем сделать серийный выпуск. Уже сейчас звонят и просят продать. Мы понимаем, эта вещь не будет массовой. Давайте на чистоту: это уникальная «хрень». А такая не может стоить дешево.

— Может сделать обувь с теми же функциями, но более утилитарную. Чтобы в такой могли ходить экстремалы, поклонники походов или военные?

— Есть ли смысл? В полях чем проще — тем надежнее. Да и где их заряжать? Например, есть одежда, сшитая из непромокаемой мембраны «гортекс»: воздух пропускает, а частицы воды — нет. Крутая идея! Но военные ее, например, не используют. В такой если попал под ливень, она защитит. Но сушить ее будешь очень долго. Такая одежда рассчитана, что ты днем куда-то вышел, а вечером просушил дома. То же с обувью: имеет ли смысл для похода в горы делать обувь с подогревом? Ведь на морозе аккумулятор быстро садится.

— В чем тогда смысл, если это повседневная обувь для города? Сапоги моей жены и мои кроссовки тоже неплохо справляются…

— За последние сто лет обувь практически не изменилась: шнурки, колодки и подошва. Да, появились новые материалы, более износостойкие, крепкие. Но концептуально ботинок остался ботинком. Наша разработка — первый шаги в сторону принципиально нового. Первые мобильники и умные часы были громоздкие, над ними смеялись. Сейчас гаджеты адаптированы под ежедневное применение, их функции востребованы. Мы верим, что наше изобретение — предтеча. А улучшать его можно бесконечно: сделать беспроводную зарядку, облегчить, сделать другой дизайн, добавить батарею — это все в будущем.

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