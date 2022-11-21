На пересечении МКАД с Липецкой улицей построят четыре пешеходных перехода

Фото: Департамент строительства Москвы

Масштабное обновление устаревших клеверных развязок продолжается на МКАДе. Напомним, за последние десять лет на кольцевой автодороге провели реконструкцию 19 транспортных «узлов». При этом в порядок приводят и сами сооружения, и все вокруг них. Например, прокладывают боковые проезды и переходно-скоростные полосы. Одна из таких развязок - на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Во время ее реконструкции построят четыре надземных пешеходных перехода.

«Они разместятся в районе улицы Липецкая, дом 54, деревни Ближние Прудищи, поселка Измайлово и Дубровский, – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – Сейчас сооружаются опоры путепроводов».

По его словам, специалисты также заняты монтажом балок железобетонных пролетных строений.

«Появляются современные направленные съезды – эстакады и тоннели, которые более эффективно справляются с плотным трафиком, не допуская пересечения транспортных потоков, - добавил глава ведомства. - После реконструкции пропускная способность развязки увеличивается до 30%».

Параллельно строители ведут реконструкцию развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе и улицей Верхние Поля.

ВАЖНО

После реконструкции развязка:

- упростит выезд на федеральную трассу М-4 «Дон»;

- ускорит движение на южном участке МКАДа и Липецкой улицы;

- разгрузит соседние улицы;

- сделает удобнее поездки на авто для жителей районов Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное, Царицыно и Ленинского округа Подмосковья.