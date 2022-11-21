Первый дом по программе реновации построен в районе Красносельский в центре столицы

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Во всех округах столицы появляются новостройки для переселенцев реновации. Среди них и современные дома в центре Москвы.

«В районе Красносельский на Русаковской улице, дом 6 ввели в эксплуатацию жилой дом для участников реновации, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Это первая новостройка, которую возвели в районе по программе».

КОНКРЕТНО

Жилой дом - из трёх секций высотой от 5 до 9 этажей.

Фасады нижних этажей - в коричневых тонах, верхних – в светло-сером цвете, с металлическими корзинами для кондиционеров.

Количество квартир - 76. Из них однокомнатных – 26, двухкомнатных – 23, трехкомнатных – 20, четырехкомнатных – 7. Везде готовая улучшенная отделка по стандартам реновации.

Первый этаж - нежилой, с местами для консьержа, колясочных, офисов и техническими зонами. Здесь также могут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей.

Лифты - грузопассажирские, с визуальной и тактильной информацией.

Вход в жилой дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли. Благодаря этому мамы с колясками, инвалиды и пожилые люди могут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входа в дом защитит от скольжения в любую погоду.

Во дворе - детская и спортивная площадки, места для отдыха, деревья, кустарники и газоны.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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