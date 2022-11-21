В 2023 году в Бибирево появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.
На Алтуфьевском шоссе в Бибирево недалеко от станции метро «Алтуфьево» возводится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном.
«На сегодня здание готово на 45%, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Монолитные работы выполнены на 95%. В ближайшее время планируем завершить их полностью».
По его словам, внутренние инженерные системы сделали наполовину, наружные - на 30%, черновую отделку - на 70%. При этом продолжается поставка необходимого технологического оборудования.
«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство спортивных сооружений – это важное направление городской политики, - подчеркнул глава ведомства. - Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни. Именно поэтому программа «Спорт Москвы»предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для всех горожан. Хотя и сооружения спорта высших достижений в Москве приспосабливаются для занятий физкультурой всех желающих».
КОНКРЕТНО
Спорткомплекс в Бибирево выглядит так:
- общая площадь - более 4 тысяч квадратных метров;
- выразительный фасад;
- бассейн длиной 25 метров на восемь дорожек;
- детский бассейн на 10 метров для обучения плаванию;
- тренажерный зал;
- раздевалки с душевыми;
- другие необходимые помещения.
Вокруг здания проведут благоустройство.
Основные работы планируют завершить в первом полугодии 2023 года.
Кстати, жители выбрали для ФОКа название «Баланс». В проекте спорткомплекса продумано все, в том числе и транспортная доступность. Это один из приоритетов программы «Спорт Москвы». Здание находится буквально в 700 метрах от станции метро. Сюда удобно подъехать также с Алтуфьевского шоссе. Неподалёку от ФОКа, примерно в десяти минутах пешком, раскинулся Алтуфьевский заказник площадью более 80 гектаров.