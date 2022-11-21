Станция «Мещерская» открылась на будущем МЦД-4 после комплексной реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 21 ноября, открыл после комплексной реконструкции станцию «Мещерская» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Это одна из платформ будущего МЦД-4.

«Сегодня интересная дата - трехлетие, как мы запустили первые МЦД, - сказал Собянин. - В Москве появился новый транспорт - центральные диаметры, которые с каждым годом становятся популярнее и, по сути дела, полностью интегрированы в метро. За три года перевезено практически полмиллиарда пассажиров».

Уже в будущем году, как отметил мэр, поезда повезут горожан по МЦД-3 и МЦД-4. Их сейчас готовят к запуску.

«Здесь, на МЦД-4 на Киевском направлении, уже реконструировано 12 вокзалов - современные комплексы, с лифтами, кассами, вестибюлями, - напомнил Собянин. - Это уже не просто пригородные остановки, а современные вокзалы. «Мещерская» востребована для жителей Солнцево, Очаково-Матвеевское, и, конечно, это еще одна станция нового диаметра. В следующем году, конечно, огромный объем работ, и без заделов нам не обойтись. Поэтому надо сосредоточиться для того, чтобы в следующем году полностью запустить важные и нужные диаметры. Москва все для этого делает».

Как уточнил заместитель генерального директора - начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО «РЖД» Олег Тони, в декабре откроются еще две станции для МЦД-4: «Минская» и «Переделкино». При этом продолжается реконструкция станций «Очаково» и «Лесной городок». По предварительным расчетам, только для поездок внутри столицы маршрутом МЦД-4 будут пользоваться около 30 миллионов человек в год.

Что сделали

Во время реконструкции станции «Мещерская» построили:

- две платформы с навесами на всю длину;

- подземный пассажирский вестибюль для прохода к поездам и перехода через железную дорогу, с выходами к 1-му Дачно-Мещерскому проезду и улице Матросова. В нем есть турникеты, кассы, туалеты и удобная навигация;

- 4 эскалатора и 4 лифта для маломобильных пассажиров – пожилых людей, мам с колясками, инвалидов.

Общая площадь станции - около 6 тысяч квадратных метров.

В ближайшие месяцы также построят новый пешеходный переход рядом со старым автомобильным тоннелем в створе Новомещерского проезда. Благодаря этому для жителей Солнцева прогулки в Мещерский парк станут комфортнее.

До конца 2023 года для движения автомобилей параллельно проложат новый путепровод тоннельного типа.

В дальнейших планах – обустройство велосипедных дорожек, парковок и станций велопроката.

В чем польза

Реконструкция станции «Мещерская»:

- ускорила поездки по городу для жителей районов Солнцево и Очаково-Матвеевское (всего около 255 тыс. человек, из них 10,9 тыс. - живут в пешей доступности от станции);

- частично позволила разгрузить Солнцевскую линию метро и соседние с ней дороги.

По прогнозам, к 2025 году ежедневный пассажиропоток станции «Мещерская» должен вырасти в 3,5 раза - с 1,2 тысячи до 4,2 тысячи человек.