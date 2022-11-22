Обновление набережных Москвы: Зеленые прогулочные маршруты, причалы, амфитеатры и кафе

Проект набережной Москвы-реки от ЗИЛа до парка «Остров Мечты». Рендеры: Москомархитектура. Источник: stroi.mos.ru

Для москвичей и туристов создаются новые общественные пространства у воды. До 2026 года в разных районах столицы Департаментом строительства Москвы будет благоустроенно 10 набережных. Все работы проводятся по Адресной инвестиционной программе города (АИП). В ближайшее время на ЗИЛе будет готов очередной участок набережной Марка Шагала от проспекта Лихачёва до МЦК.

«На маршруте длиной 890 метров откроются три причала со спусками к воде, две детские площадки, выставочный зал, амфитеатр с кафе и шесть велопарковок», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Глава ведомства рассказал подробнее об остальных проектах масштабной перезагрузки городских набережных.

НА КРУТИЦКОЙ И ШЕЛЕПИХИНСКОЙ НАБЕРЕЖНЫХ РАСЦВЕТУТ ЛИПЫ

В ближайшие два года преобразятся сразу два пространства около Москвы-реки. Крутицкая набережная на участке длиной 760 метров от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной превратится в цветущий сад. Здесь высадят три гектара газона, более 180 деревьев, среди которых будут ивы и липы. К ним добавят кустарники - гортензию, можжевельник, снежноягодник, шиповник, а также свыше 1,7 тысячи квадратных метров цветников. Параллельно приведут в порядок и все остальное. По проекту построят новые конструкции набережной, в том числе усилят старую подпорную стену, уберут железнодорожные пути длиной 1,9 километра. Рядом возведут локальные очистные сооружения. По обновлённой Крутицкой набережной жители смогут прогуляться в третьем квартале 2023 года.

Проект Крутицкой набережной. Источник: stroi.mos.ru

А в центре столицы на Шелепихинской набережной тоже вырастут липы, ивы и клёны - всего около 1500 деревьев. Берег украсят декоративные кустарники - пузыреплодник, вейгела, спирея. Ещё высадят 10,3 гектара газона.

«По проекту строительства развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК в этом районе будут укреплены берега Москвы-реки и переложены инженерные коммуникации, - уточнил Загрутдинов. - Работы планируется завершить в феврале 2024 года».

Проект Шелепихинской набережной. Источник: stroi.mos.ru

ПЕШЕХОДНЫЙ БУЛЬВАР И ВЕЛОДОРОЖКИ

На Симоновской набережной приводят в порядок два участка. На первом - от Крутицкой набережной до ЖК «РиверСкай» на Восточной улице - появится дорога длиной 1 километр. На ней будет по две полосы движения в каждом направлении, в том числе подземный пешеходный переход в районе ЖК «РиверСкай». Во время благоустройства высадят более 2300 деревьев и кустарников, а также 1,1 гектара газона.

Второй участок - от ЖК «РиверСкай» до ТТК. На нем построят дорогу длиной 3,7 километра по две полосы движения в каждом направлении. Кроме того, проложат три подземных пешеходных перехода. Два из них - в районе улицы Ленинская Слобода, д. 26, стр. 6 и стр. 55. Ещё один - на Симоновской набережной, д. 1, стр. 1.

«На этом маршруте создадим новую двухуровневую набережную с разделением проезжей части и пешеходных и прогулочных зон», - сообщил глава ведомства.

Вокруг проведут благоустройство на площади 7,6 гектара, в том числе высадят более 3200 деревьев и кустарников. Перезагрузка набережной должна завершиться в 2025 - 2026 годах.

Симоновская набережная. Источник: stroi.mos.ru

ПРИСТАНЬ ДЛЯ РЕЧНЫХ ТРАМВАЙЧИКОВ ОТРЕМОНТИРУЮТ

В 2025 году Карамышевская набережная станет еще красивее на участке от Живописного моста до улицы Шеногина. Его длина - 4,3 километра. Здесь построят дорогу длиной 1,9 километра. Вдоль воды благоустроят и озеленят общественную зону площадью 35 гектаров. Кроме того, реконструируют действующий причал «Верхние Мневники». По проекту также обеспечат защиту от оползней, уложат деревянное покрытие и вымостят плиткой пешеходное пространство. Для любителей активного отдыха появятся велосипедные и беговые дорожки.

Проект Карамышевской набережной. Источник: stroi.mos.ru

НА БЕРЕГАХ МОСКВЫ-РЕКИ

Набережную Москвы-реки реконструируют в 2025 и 2026 годах на четырех участках. От Филевского парка до территории театра «Мастерская П.Н.Фоменко» появится зелёный маршрут для отдыха и развлечений. Его длина - 6 километров. Фишка - амфитеатр у воды на 200 человек, в котором можно проводить концерты, спектакли и фотосессии. Вдоль набережной также разместятся видовые площадки, велодорожки, кафе и пункты проката.

Ещё один отрезок - в южной части ЗИЛа и затона Новинки. Здесь благоустроят набережную Марка Шагала и затона Новинки на участке от МЦК до Проектируемого проезда № 4062 длиной четыре километра. Сюда входит строительство двух пешеходных мостов через затон Новинки, двух причалов, двух спусков к воде, 2,1 километра терренкуров, шести павильонов. Необычным будет комплекс прибрежных сооружений: сад с водными растениями, питьевые фонтаны, скульптуры, информационные пункты. В целом благоустройство затронет 21,6 гектара соседних территорий.

«По другим участкам ведется подготовка к выбору подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ, - сообщил Загрутдинов. В том числе 2025 году благоустроим отрезок от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка. На нем появится прогулочная зона длиной 1,6 километра с пешеходными, беговыми и велосипедными дорожками».