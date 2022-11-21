Для жителей Подмосковья этой зимой подготовили 765 катков и 150 лыжных трасс

Фото пресс-службы министерства физической культуры и спорта МО

Московская область открывает сезон зимних активностей. Во всех муниципалитетах специалисты приступили к подготовке катков и лыжных трасс.

В этом сезоне для жителей Подмосковья будут работать в общей сложности 765 катков и 153 трасс для любителей лыж.

- Официально зимний спортивный сезон в Московской области ежегодно открывается 1 декабря. Однако уже сегодня в регионе начинают работу площадки, где жители и гости Подмосковья могут заниматься зимними видами спорта, - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. - В этом году на спортивных объектах мы традиционно будем проводить массовые мероприятия, рассчитанные на жителей разных возрастов. Уверен, что зимний спортивный сезон пройдет в отличном настроении и с пользой для здоровья.

741 из 765 катков будут покрыты натуральным льдом. Их начнут активно заливать, как только в Подмосковье стабильно установится минусовая температура.

К слову, почти половина всех катков (360) оборудуют теплыми раздевалками, на 203 будут работать пункты проката инвентаря.

- Традиционно в Подмосковье ведется активная подготовка катков и лыжней к зимнему сезону, - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. - При благоустройстве парковых и лесных территорий мы всегда стараемся насыщать территории сезонной инфраструктурой, чтобы каждый житель имел возможность провести свободное время с интересом и пользой для себя и своего здоровья.

Общая протяженность всех подготовленных на эту зиму лыжных трасс Московской области - 590 километров.

Этой зимой для поклонников лыжного спорта откроется 153 лыжные трассы общей протяженностью более 590 км. Протяженность маршрутов самая разная. Самая длинная (56 км) протянется от Яхромы до Дубны.