Не все грибы одинаково полезны. Диетолог Мухина рассказала, как сделать правильный выбор и не отравиться

Сейчас у многих людей вообще наблюдается скрытая непереносимость грибов Фото: Shutterstock

То, что не все грибы одинаково полезны, известно давно. Некоторые ядовитые маскируются под съедобные. А съедобные, которые растут возле дорог, впитывают в себя множество вредных веществ, как губка (хотя, по сути, они и есть губка) и становятся отравой.

А в последнее время диетологи заметили еще одну неприятную тенденцию:

- Сейчас у многих людей вообще наблюдается скрытая непереносимость грибов, при которой в организме выделяются антитела. Они создают нерастворимые комплексы, которые не только не усваиваются, но и вредят организму, откладываясь в жировую ткань, - рассказала корреспонденту kp.ru диетолог, рефлексотерапевт, невролог, дерматолог, владельца собственной сети клиник Марият Мухина. – Эта реакция индивидуальна, и показать ее может лишь анализ на скрытую пищевую непереносимость грибов. Я бы посоветовала его сделать всем, кто любит этот продукт.

Да, в грибах есть много полезного, но диетологи все равно не рекомендуют их детям и подросткам до 12-14 лет, беременным и кормящим мамам. Да и вообще, чтобы есть грибы, в них хотя бы нужно разбираться, иначе можно случайно отравиться.

- Единственные грибы, которые лично я очень рекомендую, - это лисички, - говорит Марият Мухина. - Они содержат противопаразитарные вещества, поэтому их практически не поражают черви. Но даже их можно не больше 200 грамм в день (в свежем виде, в приготовленном – еще меньше).

В крайне небольших дозах, по словам врача-диетолога, можно также принимать грибы чага (их еще называют березовыми грибами) и БАДы на их основе. Но даже их должны назначать специалисты, и прописывать схему их приема.

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