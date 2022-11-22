«Вышли из колонии и снова напали на детей». Почему отсидев срок, педофилы берутся за старое, и сможет ли ужесточение закона остановить преступления

Эксперты уверены, что большая часть педофилов, даже отсидев и выйдя на свободу, снова будет преследовать детей. Фото: Shutterstock

В последние недели в Москве вынесли приговоры сразу нескольким педофилам. Так, суд отправил в колонию на 6,5 лет бывшего режиссера «Ералаша» Илью Белостоцкого, который развращал 12-летнего сына своей подруги-актрисы. (По версии следствия, киношник мальчика изнасиловал, Солнцевский суд приговорил Белостоцкого к 14 годам, но Мосгорсуд срок скостил вдвое).

Фотограф Ярослав Поляков годами водил к себе в студию маленьких девочек (трое жертв в возрасте до 12 лет) и снимал их голыми - сел на 13 лет. Роман Корябин, который находил малолетних жертв в соцсетях, а затем через шантаж заставлял их присылать свои интимные фото-видео (36 эпизодов!), получил 17 лет колонии строгого режима.

При этом эксперты уверены, что большая часть этой публики, даже отсидев, выйдя на свободу, снова будет преследовать детей. Официальную статистику никто не ведет, но по независимым оценкам рецидив по такому типу преступлений - до 90-95%!

Солнцевский суд приговорил Белостоцкого (на фото) к 14 годам, но Мосгорсуд срок скостил вдвое.

Четвертая ходка. Финальная

- Представляете: он только вышел из колонии, сел на электричку, приехал в Москву, «выбрал» себе девочку и сразу же на нее набросился! - рассказывает kp.ru собеседник в следствии.

Речь о 43-летнем Дмитрии Грушнове. Его задержали в декабре 2021-го после нападения на 14-летнюю школьницу в подъезде многоэтажки. Девочку он не тронул, зато заставил смотреть, как сам себя удовлетворяет… Лицо извращенца засветилось на камерах видеонаблюдения. Поэтому нашли его довольно быстро. Нашли… в колонии. Точнее, в исправительном центре при колонии в подмосковном Чехове, где мужчина отбывал остаток предыдущего срока.

- На момент этого нападения Грушнов имел за плечами три отсидки за изнасилования и попытки изнасилования несовершеннолетних, - продолжает наш собеседник. - В первый раз сел в двадцать лет, в 1997-м. Потом его осудили в 2003 году. И в 2019-м. Часть этого срока извращенцу как раз и заменили исправительными работами.

В мае 2022 года Нагатинский суд вынес Дмитрию Грушнову новый приговор. На этот раз пожизненно.

Изнасиловал детей в своем же подъезде

Педофил из подмосковного Королева Дмитрий Чаплин имел два срока за нападения на детей: сначала 4 года (изнасиловать не успел), потом 9 лет. Вышел после второй отсидки и тут же сорвался. Встретил на улице двух 13-летних ребят, предложил им подзаработать по 500 рублей - помочь спустить вниз вещи из квартиры на верхнем этаже. Едва вошли в лифт, остановил кабину между этажами, достал складной нож, угрожая им, связал детей и изнасиловал, снимая на мобильный телефон. Потом как ни в чем ни бывало вышел из лифта, пригрозив мальчикам: если они про него расскажут - убьет.

Педофил Дмитрий Чаплин во время суда.

Но дети признались во всем родителям. Те вызвали полицию. Чаплина опознал по тюремным татуировкам на руках участковый - извращенец изнасиловал школьников в своем же доме. Сел на пожизненный срок.

У Павла Добкина из Люберец похожая история. Получил 8 лет за изнасилование 13-летней, но вышел по УДО через шесть. Всего через год попался снова. Следующие 8 лет провел в колонии от звонка до звонка. Потом были семь лет «тишины». После нападения на очередную жертву (девочке было всего 9!) ублюдка нашли по биоматериалу - его следы уже были в базе.

Самое невероятное, что всех своих жертв Добкин ловил в одном и том же районе и уводил насиловать на один и тот же пустырь. Жил все это время в одной квартире. Соседи и участковый знали, кто он и какие у него вкусы…

Педофил Павел Добкин.

Люберецкий суд в 2018-м осудил мужчину на 17 лет. Будто предыдущие 14, проведенные на зонах, его чем-то исправили.

Кстати

В феврале текущего года в России ужесточили наказание для педофилов. Речь идет о преступниках, которых ловят за изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних (младше 18 лет) во второй раз. Для тех, кто попался впервые - если жертвами стали двое и более детей. Наказание - срок от 15 (то есть никак не меньше) до 20 лет либо пожизненное.

Комментарии специалистов

Как показывает практика, многие педофилы, даже находясь в колониях, продолжают развращать детей. Более того, это становится для них… заработком.

- Я знаю немало случаев, когда мы пытались вычислить человека, который растлевает маленьких девочек или мальчиков через соцсети, и понимали, что тот прямо сейчас... уже сидит в колонии за педофилию, - говорит руководитель общественного движения «Сдай педофила!» Анна Левченко. - То есть за деньги кто-то из охраны проносит ему мобильник, и тот зависает в сети, знакомится с детьми, уговаривает их прислать свои интимные фото и видео. Этот «контент» педофилы потом перепродают на закрытых сайтах. То есть, они даже на зонах этим зарабатывают!

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения МИШОНОВА:

- Мое мнение: педофилы должны получать пожизненное. И не важно, этот нелюдь изнасиловал и убил одного ребенка или несколько, впервые или нет - педофилия не лечится, это извращение в голове. Никакие надзоры, реестры, контроль, кастрация и любые другие меры не остановят того, который однажды преступил эту черту. Они не заслуживают нашей с вами гуманности. Сколько еще нам нужно детских смертей и искалеченных жизней, чтобы это понять и сделать решительные законодательные шаги в этом направлении?