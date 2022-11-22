500 новых рабочих мест и 4 млрд рублей инвестиций: В Подмосковье построят завод по производству средств борьбы с насекомыми-вредителями

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В подмосковном Щелкове будут производить средства для борьбы с насекомыми-вредителями - незаменимую вещь для сельского хозяйства.

Производства агрохимии в стране расширяются, крупнейшее предприятие по производству химии в Подмосковье 1 не исключение, - говорит рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов. - В регионе есть необходимость в собственных мощностях по производству средств защиты растений.

Новый завод будет производить до 20 тысяч тонн агрохимии в год. Инвестор входит в проект 4 млрд рублей.

В данный момент получено разрешение на строительство, - сообщил Георгий Филимонов.

Планируется, что завод будет запущен в 2024 году. На производстве будет создано до 500 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в 2023 году в регионе будет реализовано 130 проектов по импортозамещению, в том числе сложной техники для разных сфер.