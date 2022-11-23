В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми

Мамы и папы столичных школьников смогут пройти все этапы процедуры Фото: Евгения ГУСЕВА

Родителям столичных одиннадцатиклассников предлагают сдать пробный Единый государственный экзамен по русскому языку. Он пройдет 26 ноября в формате контрольной работы. Как и где состоится пробный ЕГЭ рассказали в Департаменте образования и науки города Москвы.

- Пробную работу одиннадцатиклассники будут писать 26 ноября в пунктах приема экзаменов (центры дополнительного профессионального образования), а для родителей предоставят возможность сдать экзамен в этот же день в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования, - рассказали в ведомстве.

Мамы и папы столичных школьников смогут пройти все этапы процедуры, аналогичной той, которая ждет их детей на реальных экзаменах: от прихода в школу до получения результатов за свою работу.

- Общегородские контрольные работы в формате ЕГЭ помогут школьникам ознакомиться с процедурой проведения экзамена и понять, какой материал им нужно повторить, чтобы успешно и без волнения сдать грядущий экзамен. А родители, написав пробный ЕГЭ, узнают, что ждет их детей на реальном экзамене. Это будет способствовать, чтобы лучше поддержать своих детей в период подготовки и в день сдачи, — сказала Наталия Киселева, замруководителя Департамента образования и науки города Москвы.

Для участия в пробном ЕГЭ по русскому языку родителям необходимо зарегистрироваться на сайте. В Департаменте образования и науки города Москвы сообщили, что количество мест ограничено.