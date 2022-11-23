Ажурные арки - на Пушкинской и Манежной площадях, световые тоннели - на Бульварном кольце

Для оформления улиц мэрия решила не закупать новые конструкции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый год к нам мчится! Магазины вовсю торгуют елочными игрушками, мишурой и подарками. Во многих местах в городе уже «выросли» нарядные елки. Скоро Москва вновь засверкает красивыми зимними огоньками. Коммунальщики начали украшать город к новогодним и рождественским праздникам.

«На улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах установим световые декоративные конструкции», — сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

По традиции повсюду появятся и главные символы зимнего праздника - новогодние ели в разноцветных шарах и гирляндах. Кроме того, архитектурно-художественную подсветку зданий также переключат на специальный режим работы. При этом, как уточнил заммэра, традиционно для украшения столицы используют хранившиеся на складах прошлогодние конструкции. Сейчас их «перекроили» к нужной дате и с учётом символики праздника. Запас дизайнерских деталей большой, поэтому можно без труда придумывать разные праздничные наряды для Москвы. Тем более, что все световые и декоративные конструкции - многофункциональные. Как обычно, при этом применяется энергосберегающее оборудование на светодиодах.

«Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях», — отметил Бирюков.

Напомним, во время недавнего голосования на «Активном гражданине» москвичи выбрали формат встречи Нового года в столице. Из примерно 300 тысяч участников опроса более 80 процентов высказались за проведение праздника и нарядное оформление города. В этот раз новогодние мероприятия в Москве посвятят участникам специальной военной операции и тем, кто работает в оборонно-промышленном комплексе, строит оборонительные сооружения, занимается восстановлением разрушенных домов.

КОНКРЕТНО

- На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке поставят световые арки.

- На пешеходных зонах Бульварного кольца - световые тоннели и светящиеся цифры «2023».

- Вдоль центральных улиц и на мостах - световые консоли на опорах освещения.