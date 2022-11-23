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Общество23 ноября 2022 12:00

Ажурные арки - на Пушкинской и Манежной площадях, световые тоннели - на Бульварном кольце

Для оформления улиц мэрия решила не закупать новые конструкции
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Для оформления улиц мэрия решила не закупать новые конструкции

Для оформления улиц мэрия решила не закупать новые конструкции

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый год к нам мчится! Магазины вовсю торгуют елочными игрушками, мишурой и подарками. Во многих местах в городе уже «выросли» нарядные елки. Скоро Москва вновь засверкает красивыми зимними огоньками. Коммунальщики начали украшать город к новогодним и рождественским праздникам.

«На улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах установим световые декоративные конструкции», — сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

По традиции повсюду появятся и главные символы зимнего праздника - новогодние ели в разноцветных шарах и гирляндах. Кроме того, архитектурно-художественную подсветку зданий также переключат на специальный режим работы. При этом, как уточнил заммэра, традиционно для украшения столицы используют хранившиеся на складах прошлогодние конструкции. Сейчас их «перекроили» к нужной дате и с учётом символики праздника. Запас дизайнерских деталей большой, поэтому можно без труда придумывать разные праздничные наряды для Москвы. Тем более, что все световые и декоративные конструкции - многофункциональные. Как обычно, при этом применяется энергосберегающее оборудование на светодиодах.

«Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях», — отметил Бирюков.

Напомним, во время недавнего голосования на «Активном гражданине» москвичи выбрали формат встречи Нового года в столице. Из примерно 300 тысяч участников опроса более 80 процентов высказались за проведение праздника и нарядное оформление города. В этот раз новогодние мероприятия в Москве посвятят участникам специальной военной операции и тем, кто работает в оборонно-промышленном комплексе, строит оборонительные сооружения, занимается восстановлением разрушенных домов.

КОНКРЕТНО

- На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке поставят световые арки.

- На пешеходных зонах Бульварного кольца - световые тоннели и светящиеся цифры «2023».

- Вдоль центральных улиц и на мостах - световые консоли на опорах освещения.

Москва: архитектура