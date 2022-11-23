Не хлебом единым: на переделанном хлебозаводе открылась первая выставка

Фото: Евгения КОРОБКОВА

В столице вовсю идут процессы превращения хлебозаводов в культурные пространства. Несколько лет назад хлеб на зрелища променял Хлебозавод номер девять на Дмитровке. А теперь на Ходынке появился его «младший брат». Знаменитый круглый Хлебозавод номер пять превратился в центр изучения конструктивизма «Зотов».

Фото: Евгения КОРОБКОВА

Месяц назад, когда еще пустой «Зотов» представляли журналистам, его позиционировали чуть ли не как лебединую песнь архитектора Сергея Чобана. Пространство хитроумно реставрировали в стиле «я помню все твои трещинки», где заботливо сохранили и грудастую тетку с караваем от безымянного художника-оформителя, и выбоины в советской плитке, и чуть ли не знаменитое пелевинское слово «вычерченное гигантскими объемными буквами, отбрасывающими длинную нарисованную тень на стене лифта».

Но при этом здание начинили самым современным оборудованием и инженерными решениями. Мало того, что здесь кафе, два кинотеатра, лекторий и т.д., так еще и выставочное пространство с правильным микроклиматом, позволяющим выставлять самые капризные произведения искусства, включая графику, которой вредно абсолютно все.

Фото: Евгения КОРОБКОВА

Так что месяц назад анонс выставки «1922. Конструктивизм. Начало» из уст Сергея Чобана прозвучал крайне коротко и нескромно: «это будет нечто потрясающее, музейного уровня».

- Ну-ну, — скептически ухмыльнулись журналисты и почему-то вспомнили «ГЭС-2».

Но «Зотову» удалось потрясти не только фуршетом. Выставка получилась очень необычной. Даже известная искусствовед Софья Багдасарова одобрила. Сказала: ходила-ходила, все разумом за один раз не охватила, так что еще приду.

КОНСТРУКТИВИЗМ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРО АРХИТЕКТУРУ

В экспозицию вошли более трехсот работ из собрания семнадцати музеев и пяти частных коллекций. Кураторы обыграли круглое выставочное пространство, воссоздав эдакий авангардный котел, где варилось все на свете. Движение зрителя как бы повторяет направление поисков авангардистов.

Борис Эрдман «Танцы машин», 1925 г. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Пока кружишь по первому, «Теоретическому» этажу, среди первоэлементов художественного языка авангардистов, — в голове начинают складываться палка, палка и огуречик. Так что, когда поднимаешься на второй, «Практический» этаж, уже понимаешь, откуда ноги у театральных, музыкальных, архитектурных и прочих конструктивистских ноу-хау.

Обычно говорим «конструктивизм» - и перед глазами встает какой-нибудь дом Наркомфина и другое неудобное, но нынче модное жилище для хипстеров.

Однако, как говорит куратор Константин Дудаков-Кашуро, основной задачей было показать конструктивизм многоаспектно, не только в области архитектуры или театра.

Поэтому наиболее интересные разделы выставки - те, которые касаются неочевидного: «Музыка», «Кинематограф», «Тело»...

Здесь, к примеру, можно послушать музыкальные редкости вроде воссозданной «Симфонии гудков» - экспериментальное сочинение композитора Арсения Авраамова, которое должно было исполняться в масштабе всего города. Главным инструментом симфонии были не скрипки, а гудки, которые издавали паровозы, аэропланы и даже миноносец. Сам композитор стоял на высокой башне и дирижировал шествующими по городу хорами. Удивительно, что симфония прозвучала дважды: в 1922 году в Баку и в 1923 - в Москве. У посетителей выставки есть возможность оценить весь замысел целиком, хотя даже создатель такой возможности не имел, а мог только догадываться.

Прибор «Ветер» и рояльчик, имитирующий звуки станков. Фото: Евгения КОРОБКОВА

АЗБУКА ХЛЕБНИКОВА

Не то чтобы выставка для детей, но им явно понравятся воссозданные шумовые и звуковые приборы. Ритмокомбинатор, имитирующий шумы любых работающих станков и машин, «ветер» в виде большого колеса с ручкой, рояльчик, воссоздающий звуки ткацких станков. Все можно трогать и даже бить, а отломанное организаторы обещают быстро приводить в порядок.

«Звездная азбука» Велемира Хлебникова Фото: Евгения КОРОБКОВА

Большое внимание уделено Велимиру Хлебникову, цитатами из которого наполнено пространство. Здесь представлены и ценные музейные артефакты вроде «Досок судьбы», книги, в которой Хлебников прогнозирует человеческую биографию, и пространственно-графические композиции на стихи поэта, сделанные в свое время Маем Митуричем. Например, «Звездная азбука» в кубиках, «Зангези», знаменитое «Бобэоби пелись губы» и другие вещи из коллекции семьи, которые вообще никогда не показывают.

Графическая композиция Мая Митурича на стихи Хлебникова «Бобэоби пелись губы». Фото: Евгения КОРОБКОВА

Еще архитектор и соавтор проекта Алина Гарновская очень гордилась специально разработанными конструкциями для экспонирования живописи. Конструкции выглядят как стенки из сетки, на которые крепится та или иная картина, а экспликация и табличка вешается на магнитик.

Важно отметить, что сайт «Зотова» уже заработал, на нем можно поглядеть событийную программу, расписание лекций, детских кружков и кинопоказов. Причем, уже в ближайшую субботу, 26 ноября, грядет супермероприятие.

Оркестр Теодора Курентзиса (того самого) придумал программу, посвященную музыке двадцатых годов! Цикл будет состоять из трех концертов. Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться.

На саму выставку тоже нужно регистрироваться на сайте. Цена билета от 200 до 400 рублей.

О закулисье российского ТВ, царящих там разборках и скандалах рассказываем в подкасте "Глядя в телевизор". Переходите по ссылке, ставьте сердечки и слушайте, когда удобно