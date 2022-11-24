Тоннель на Московском скоростном диаметре свяжет два южных участка

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На Московском скоростном диаметре продолжается прокладка южного участка.

«Строители приступили к армированию и бетонированию портальных рам и подпорных стенок тоннеля, – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – На сегодня завершены работы по открытой части тоннеля и устройству защитного экрана из труб и креплению стартового и приемных котлованов».

Напомним, тоннель строится на южном участке МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД. По проекту на нем появятся 10,4 километра новых дорог, в том числе 2 эстакады (1,5 км), 1 тоннель (46 м).

«Тоннель через железнодорожные пути Павелецкого направления МЖД является соединительным звеном между двумя южными участками МСД, - отметил глава ведомства. - Сооружение готово на 42 процента».

По его словам, благодаря этому ускорятся поездки по городу в первую очередь для жителей районов Бирюлево Западное и Царицыно.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей», – добавил Загрутдинов.

НА ЗАМЕТКУ

В Московский скоростной диаметр входят южный и северный участки. Это современные бессветофорные шестиполосные трассы для скоростного транзитного движения машин. Водители смогут проехать весь город, минуя центр, без светофоров за 40 минут.

Новая столичная магистраль длиной 68 километров соединит главные вылетные магистрали города - Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты.

Трасса до 20 % разгрузит Садовое кольцо, МКАД и ТТК. В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 до 50 минут.