В соцсетях люди начинают координироваться и организовывать группы пострадавших от сбоев в "Делимобиле". Фото: Елена Афонина/ТАСС

Сбои у пользователей каршеринга «Делимобиль» в Москве начали происходить около четырех часов дня 24 ноября. В это время водители принялись оставлять сообщения о проблеме: строчили в соцсетях, комментировали посты в группе службы проката. Судя по количеству обращений, проблемы у многих и не только в столичном регионе.

— Я поехал за город. Остановился на трассе. Вышел на перекур и машина закрылась. Мобильник садится уже, в службу поддержки не дозвониться, — рассказал kp.ru пользователь Егор.

Пользователи делятся и другими неприятными историями. Например, машина заглохла на МКАД. Завести ее больше нельзя, так как авто зависит от координации с мобильным приложением, в котором как раз сбой. На магистрали запрещены остановки и нельзя выходить из машины. Поэтому ситуация — тупиковая.

— Машина не заводится, приложение, через которое происходит аренда, не откликается, — поделилась с «КП» Мария.

Автомобили сервиса поминутной аренды транспортных средств "Делимобиль" на парковке. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

У других арендаторов проблемы не такие значительнее, но все же неприятные. Например, невозможно завершить прокат авто. Машина просто не закрывается (это делается, после нажатия кнопки в мобильном приложении), «капает» таймер, по которому рассчитывается сумма за поездку. Оставить авто незакрытым и просто уйти тоже не выход. Ведь человек, который взял каршеринг, отвечает за него.

Есть сообщения от пользователей, которые утверждают: они опаздывают на самолет, но при этом так и не могут завершить аренду машины.

В соцсетях люди уже начинают координироваться и организовывать группы «пострадавших» от восстания машин. Чтобы в будущем потребовать компенсации за потраченное время и списанные деньги.

ОФИЦИАЛЬНО

— Сегодня у ряда пользователей сервиса возникли проблемы с работой приложения. Сейчас уже всё работает в штатном режиме, — рассказали kp.ru в пресс-службе «Делимобиль» уже после публикации.

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