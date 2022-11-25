«Мы побеждали и будем побеждать вместе»

На конкурс было представлено 56 проектов. Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство "Москва"

22 ноября в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате в Москве состоялось уникальное событие - Первый Московский межрелигиозный молодежный форум. Его девиз: «Народов много - Родина одна». Молодежь самых разных конфессий показала на выставке свои проекты, реализованные в различных сферах - волонтерстве, культуре, медиа и спорте. Таким образом, на площадке форума удалось продемонстрировать лучшие примеры служения религиозной молодежи на пользу Родине и людям.

ОТ ХРИСТИАНСТВА ДО БУДДИЗМА

В форуме приняли участие лидеры молодежных отделов и служений религиозных организаций Москвы, представляющие основные религии России: христианство, ислам, иудаизм и буддизм, а также представители общественных, образовательных, религиозных организаций столицы и студенты высших учебных заведений.

«Несмотря на то, что форум собрал представителей разных национальностей и религиозных убеждений, мы хотим донести, что существует много вопросов, единых для всех. Мы создали такую площадку, чтобы молодые люди могли встретиться и обсудить разные проблемы

и впоследствии передать знания и опыт другим поколениям», - отметил заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы, начальник Управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов.

Мероприятие выступило коммуникационной площадкой для развития межконфессионального диалога в молодежной среде Москвы и поддержки молодежных проектов религиозных организаций столицы. Основной темой обсуждения стало служение религиозных организаций на благо Отечества и российского общества. Всего на конкурс было представлено 56 проектов.

Гости форума приняли участие в четырех дискуссиях на тему семьи, одиночества, противодействия фейкам в СМИ и героизма. Организована гастрономическая площадка. Причем организаторы отказались от идеи делить кухни по конфессиональному признаку и разделили их по географическим направлениям.

Организаторы форума считают, что молодежи важно показать, что религиозный образ жизни - хороший и позитивный, он объединяет людей и воспитывает в них лучшие качества.

ШАХМАТЫ И ФУТБОЛ ОБЪЕДИНЯЮТ

Представители религиозных организаций также рассказали, как они работают с молодежью. Для подрастающих поколений проводятся спортивные соревнования, игры, культурные акции. Причем эти встречи организуют не только внутри сообщества. Так, православные играют с мусульманами в футбол и хоккей, а в шахматных турнирах участвуют представители едва ли не всех религий, встречающихся в столице.

«Молодые люди совершают свое служение Богу во славу церкви и Отечеству, - отметил председатель Отдела по делам молодежи Московской (городской) епархии Русской православной церкви Кирилл Сладков. - Сегодня православная молодежь сосредоточила внимание на социальных проблемах. Православные добровольцы трудятся, чтобы помогать другим. Во всех приходах города Москвы ведется работа по поддержке раненых воинов. Через несколько дней молодежь навестит раненых солдат в госпитале Бурденко».

В свою очередь, начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский добавил, что в современной обстановке крайне важным становится социальное служение церкви и развитие социальных проектов.

«Мы отправляем гуманитарную помощь в ЛДНР, до пандемии существовал проект донорства. Он был прекращен, но так приятно было видеть, когда раввины, муфтии, священники, пасторы сдавали кровь вместе, это очень важно. Сейчас важны семейные ценности, борьба с зависимостями, и везде в этих целях задействована молодежь. Мы побеждали и будем побеждать вместе», - пояснил епископ.