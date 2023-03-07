Гуляем на ВДНХ, в старинных усадьбах и парках: В Москве стартуют весенние экскурсии

Экскурсия на Красной площади в столице. Фото: Евгения ГУСЕВА

КУЛЬТПОХОД

В Москве экскурсии проводятся круглый год. Их придумывают городские ведомства, парки и даже библиотеки. Везде нужно лишь успеть заранее зарегистрироваться. Рассказываем, куда можно попасть без билета в группе с гидом.

ТАЙНЫ АРХИВОВ И ОКЕАНСКИХ ГЛУБИН

На ВДНХ каждую неделю устраивают тематические бесплатные прогулки с гидами к праздникам и памятным датам. Например, в музее славянской письменности «Слово» ко Дню архива 10 марта расскажут, где в древности хранились рукописи и первые печатные издания. А в центре «Космонавтика и авиация» ко Дню работников гидрометеорологической службы проведут 23 марта экскурсию «Спутники. Земля из космоса». Посетители узнают, как приборы помогают изучать грозовые разряды в атмосфере и тайны океанов.

А ещё можно самостоятельно прогуляться по главной выставке страны по специально составленным маршрутам с интересными точками и познавательными фактами - «Национальный колорит», «Инновации», «Весело с детьми» (полный список).

Расписание и запись на экскурсии с гидом - на сайте ВДНХ.

В ГОСТИ К ПОСЛУ

С 18 апреля по 31 мая по всему городу проводятся экскурсии по усадьбам и старинным зданиям. Их организует Мосгорнаследие к двум датам - 18 апреля (Международный день охраны памятников и достопримечательных мест) и 18 мая (Международный день музеев). В списке маршрутов есть и места, куда в обычные дни просто так не попадёшь. К примеру, памятники архитектуры, занятые посольствами, резиденциями и офисами частных компаний.

Запись ориентировочно откроется в начале апреля - на портале «Узнай Москву».

Кстати, там же вывешены виртуальные туры по конкретным историческим зданиям, например, Петровский путевой дворец, гостиницы «Метрополь» и «Ленинградская», Дом Пашкова, или тематические онлайн-прогулки по центру столицы.

ГОРОД, КАК НА ЛАДОНИ

Для москвичей и гостей столицы открыт свободный вход на экскурсии акции «Московские истории». Их проводит городской Комитет по туризму два раза в год - ко Дню гида (21 февраля) и Всемирному дню туризма (27 сентября). В течение трёх дней к каждой дате можно с гидами посетить музеи, выставки, усадьбы, стать участником пеших прогулок и обзорных экскурсий. Например, экскурсантов водят на смотровую площадку на крыше Центрального детского магазина или в спорткомплексе «Лужники» рассказывают о его истории. Программа акции обычно состоит из более чем двухсот разных событий.

Расписание и запись - на туристическом портале Russpass.

Здесь же можно найти более 130 бесплатных онлайн-маршрутов для самостоятельного путешествия по столице. Среди них - прогулки с аудиогидами, беговые экскурсии или экспресс-осмотр интересного места за полчаса.

ПО СЛЕДАМ ИСЧЕЗНУВШЕЙ ДЕРЕВНИ

На экскурсии зовут и столичные парки. Например, «Фили» на западе города готовит познавательные прогулки с историком-искусствоведом, который расскажет об истории парка, усадьбе Нарышкиных, Старом Кунцево и ранее находившихся в этом районе деревнях. А парк «Дубки» на севере столицы с весны до осени будет водить литературные экскурсии, посвящённые Максиму Горькому, Корнею Чуковскому, Александру Островскому и другим известным писателям и поэтам. Измайловский парк с лета начнет проводить каждую субботу экскурсии с рассказами о своей истории со времен царя Алексея Михайловича Романова.

В ближайшие недели и другие парковые площадки столицы запустят экскурсионные программы. Информацию можно посмотреть на их сайтах и в соцсетях.

Подробности и запись - на сайтах парков: «Фили»; Измайловский парк.

ЗДЕСЬ БЫЛ ПУШКИН

Библиотеки города и культурные центры составляют познавательные бесплатные маршруты каждую неделю. Например, библиотека-читальня имени Пушкина собирает экскурсантов на прогулки по пушкинским местам Басманной слободы и по залам особняка девятнадцатого века, в котором находится читальня.

Желающие могут поучаствовать в проекте «Экскурсионная среда». Эти литературно-исторические прогулки по столице с москвоведами и краеведами проводит Объединение культурных центров. Темы на выбор - «Булгаковская Москва», история Мясницкой улицы, Замоскворечья, Пресни, Красного села, «Владимир Маяковский и Таганка» и другие экскурсии.

Расписание и запись - в разделе «Афиша» на портале mos.ru, на сайтах «Библиотеки Москвы» и «Объединение культурных центров ЦАО».

ЧТО СТРОИЛИ ИТАЛЬЯНЦЫ В РОССИИ

Московский дом национальностей запустил проект «Прогулки по многонациональной Москве». Желающие могут бесплатно посетить от 100 до 200 экскурсий в год. Их водят экскурсоводы-историки и лицензированные гиды. Например, в марте можно будет узнать о жизни иностранцев в Москве XIV - XVII веков - как итальянские зодчие строили Московский Кремль, чем заезжие лекари лечили самодержцев и что говорится о Руси в записках зарубежных гостей.

Расписание и регистрация - на сайте Дома.

«ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ

Проект «Гуляем по Москве» предлагает более 300 бесплатных пешеходных экскурсий в столице. Например, на маршруте по Арбату гид расскажет, где находилась Собачья площадка, покажет уникальные архитектурные творения мастера модерна Льва Кекушева и поделится историей одного из самых известных московских роддомов. Участники прогулки по Плющихе попробуют отыскать кафе «Три тополя» из знаменитого советского фильма, полюбуются зданиями в смешанном стиле конструктивизма и фахверка, узнают, где венчался Чехов.

Расписание и запись - на сайте проекта.