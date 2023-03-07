Блогер Валерия Чекалина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

7 марта 2023 года стало известно, что в доме блогеров Лерчек, LER_CHEK - Валерии и Артема Чекалиных проходит обыск. Пару обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Обыск у Лерчек - блогера Валерии Чекалиной, последние новости на сегодня 7 марта 2023 года

Если вы никогда не слышал и про Лерчека и Артема Чекалиных — значит вы счастливый человек и живете реальной, а не виртуальной жизнью. Про семейную чету знают завсегдатаи Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ). А утром 7 марта узнали и следящие за криминальной хроникой люди. Столичные следователи возбудили уголовное дело на блогеров.

Повод: уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов. В особо крупном размере — 300 млн рублей. По статье грозит до трех лет колонии, но возможны и более мягкие санкции вроде штрафа.

Ранним утром у подмосковного таунхауса Чекалиных десантировался отряд омоновцев (на всякий случай, все-таки речь о больших деньгах) и следователи. Проводили обыски. По версии СК, Лерчек открыла ИП и использовала упрощенную систему налогообложения. При ней предприниматель платит 6 или 15 процентов налога — в зависимости от выбранной им схемы. Но так можно делать только если зарабатываешь до 150 млн рублей в год.

Перед началом обыска в доме блогеров. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Следователи считают, что Чекалина зарабатывала больше, а значит должна была отказаться от «упрощенки» и перейти на общую систему налогообложения. А тут отчислений на порядок больше: 20% НДС, 13% НДФЛ, налоги на имущество и транспорт, страховые взносы, налоги за сотрудников… В общем и без бухгалтерского образования ясно, что платежей немерено.

Что придумала блогерша: заработанные деньги проводили через другие ИП, которые были открыты на мужа Лерчека и других родственников. Но конечным получателем денег все равно была блогерша.

Сколько Лерчек заработала на марафонах

Вообще Лерчек зарабатывает на очень многих вещах (расскажем ниже). Но следователи в частности указывают, что в этом случае она уклонялась от уплаты налогов с продажи фитнес-марафонов. Это онлайн-программа, в которую входит диета и видео тренировок. Подписчики покупали ее за 2500 — 5000 рублей. Получали расписание на месяц, что есть и как приседать, чтобы килограммы таяли на глазах.

Пару блогеров подозревают в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Это заурядная практика, на таком зарабатывают многие блогеры. Просто масштабы Лерчека — колоссальные.

Даже если предположить, что блогерша должна была платить только 33% налогов (НДС + НДФЛ), которые составляют 300 млн рублей, то вывод, что доход от марафонов составляет почти 1 млрд рублей.

— LER_CHEK — одна из первых российских «инстамамочек» (так называют блогеров, который посвящают контент в запрещенной экстремисткой сети своей семье и детям), можно сказать, лидер этой когорты с 10 млн подписчиков. Долгое время она выезжала на детях и хорошо зарабатывала на рекламе семейных товаров. А потом начала очень удачные фитнес-марафоны и создала свой бренд косметики. Косметику эту также дарили за участие в марафонах. И с ней тоже не все просто. Часть блогеров считают ее «зашкваром» и не хотят рекламировать. Товары самые обычные, но продают их под соусом: «купи гель для душа и выиграешь машину, айфон и миллион рублей». За покупку каждого тюбика дают лотерейные попытки: возможность крутить виртуальное колесо фортуны. Люди подсаживаются на эту игру, отдают последние деньги за мыло, чтобы выиграть… еще одно мыло. Поэтому часть коллег по цеху и считает заработок Лерчека не очень-то «экологичным» и этичным, — рассказал kp.ru собеседник из числа продюссеров.

Подписчики покупали онлайн-курсы Чекалиной за 2500 — 5000 рублей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как прославились Валерия и Артем Чекалины

Валерии Феопентовой (девичья фамилия блогерши) 30 лет. Она родом из Тольятти. Училась в МГУ, где познакомилась с будущим мужем Артемом. И тогда же начала вести блог. Выстрелил он только, когда Валерия впервые готовилась стать мамой (сейчас у супругов трое детей). Блогерша писала посты на бытовые темы, о том, что волнует дам в положении. Метко попадала в «болевые точки» аудитории из числа таких же как она читательниц.

Лерчек снимала много контента о своей семье, делилась кулинарными рецептами, рассказывала о правильном питании. Подписчики прониклись такой простой, но при этом трогательной жизнью «простой русской женщины», а когда та предложила покупать ее косметику и фитнес-марафоны — понесли деньги.

Муж блогерши менее колоритный герой. У него 4 млн подписчиков, что, конечно, неплохо. Но особого разнообразия в контенте у него нет: везде только он, жена и дети. Про Артема известно, что он на два года старше жены. Раньше у него был свой бизнес, который разорился. Однако в тандеме с супругой ему удалось выстроить новый успешный бренд — LER_CHEK.