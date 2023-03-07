На ВДНХ остановилось "Солнце Москвы"

Колесо приостановилось для снятия пассажиров в ручном режиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня вечерос на ВДНХ остановилось громадное колесо обозрения "Солнце Москвы". В соцсети начали выкладывать видео и посты о том, что фильм ужасов воплотился в реальность.

Писали, что на место вызвали спасателей и гадали, будут ли те снимать людей при помощи альпинистского снаряжения.

- Вызов действительно был, поступил в 20.40, - сообщили корреспонденту KP.RU в МЧС Москвы. - Наши подразделения прибыли, однако наша помощь не потребовалась.

- В связи с верховым снежным ветром произошло налипание на датчик, отвечающий безопасность.

Колесо приостановилось для снятия пассажиров в ручном режиме, - сообщили корреспонденту kp.ru в пресс-службе "Солнца Москвы". - Все службы сработали согласно регламенту в установленное время производителя по «ручному прокручивание».

Никто из посетителей не пострадал.