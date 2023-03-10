Если беременность не наступает

Фото: Нова Клиник

Даже если супруги молоды и совершенно здоровы, беременность вовсе не обязательно должна наступить немедленно. Процесс зарождения жизни невероятно сложен, поэтому, по статистике, шансы на естественное зачатие в одном менструальном цикле у молодой здоровой пары не превышают 25%.

Как нужно готовиться к будущей беременности?

Чтобы беременность протекала без неприятных сюрпризов и ребенок родился здоровым, обоим супругам нужно заблаговременно пройти обследование.

Будущей маме надо обратиться к акушеру-гинекологу. Исследований, которые назначает доктор, довольно много, но все они необходимы. Например:

• анализ крови на определение резус-фактора сразу даст возможность оценить, есть ли риск развития резус-конфликта между матерью и плодом (это возможно, если у женщины резус-фактор отрицательный, а у мужчины, напротив, положительный);

• TORCH-комплекс позволяет выявить отсутствие иммунитета к инфекциям, заражение которыми во время беременности может привести к гибели или тяжелым порокам развития плода;

• анализы на гормоны дают информацию о функционировании репродуктивной системы.

Будущему отцу нужно посетить уролога-андролога и сдать спермограмму.

Если анализы при планировании беременности выявят какие-то нарушения, предварительно потребуется пройти курс лечения.

Если все в порядке, начинается активная подготовка к будущей беременности, которая занимает около 3 месяцев. Это значит, что нужно будет:

• расстаться со всеми вредными привычками;

• сделать прививки от кори и краснухи, если у будущей мамы не обнаружены антитела к возбудителям этих заболеваний;

• начать прием фолиевой кислоты. Многие женщины уверены, что витамин следует принимать уже после того, как беременность подтверждена. Это заблуждение, причем опасное. Дело в том, что фолиевая кислота требуется для формирования нервной системы малыша уже на самых ранних сроках, а ее дефицит может стать причиной тяжелых пороков развития. Кроме того, не все знают, что витамин В9 нужен и будущим папам, поскольку заметно улучшает качество спермы.

В сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» прегравидарной подготовке (а именно так называют правильное планирование беременности) придается очень большое значение. И не напрасно, ведь статистика свидетельствует о том, что благодаря такому подходу шансы на успешное зачатие, вынашивание и рождение здорового малыша значительно возрастают.

Когда начинать беспокоиться?

Если вам еще нет 35 лет, вы планируете зачатие менее 1 года и раньше не сталкивались с бесплодием и невынашиванием беременности, то не волнуйтесь и продолжайте попытки. Помните о том, что обоим супругам нужно заранее пройти обследование и проверить свое репродуктивное здоровье, чтобы исключить возможные проблемы. Женщине надо записаться на прием к гинекологу, мужчине – к урологу-андрологу. Обратиться к репродуктологу (специалисту, который занимается лечением бесплодия) следует, если беременность не наступила в течение года, хотя вы вели активную половую жизнь и не использовали средства контрацепции.

Вам больше 35? Обратиться к гинекологу-репродуктологу нужно уже через 6 месяцев безуспешных попыток. В этом возрасте запас яйцеклеток начинает очень быстро истощаться, поэтому медлить не стоит.

Если у вас раньше были выкидыши, вне зависимости от возраста сразу же запишитесь на прием к репродуктологу. Важно выяснить причины невынашивания беременности, чтобы предотвратить такую ситуацию в будущем.

Фото: Нова Клиник

Почему беременность не наступает?

Возможных причин так много, что до получения результатов обследования на этот вопрос вам не ответит даже самый опытный врач. Более того, иногда обнаруживается, что патологий, препятствующих наступлению беременности, сразу несколько.

Чаще всего трудности с зачатием у женщин возникают из-за непроходимости фаллопиевых труб. В этом случае яйцеклетка не может достичь матки, а значит, беременность становится невозможной. Кроме того, женское бесплодие бывает связано с патологией самой матки (в том числе ее слизистой оболочки), отсутствием овуляции, выработкой антител к сперматозоидам, эндометриозом.

Оплодотворяющая способность спермы может снижаться из-за того, что половые клетки не образуются или не могут достичь половых путей женщины. Также иногда у мужчин образуются антитела к собственным сперматозоидам.

Во время обследования важно не упустить ни одной детали. Именно поэтому в «Нова Клиник» для диагностики причин бесплодия используется только высококачественное современное оборудование, позволяющее обнаружить даже мельчайшие нарушения. Каждую ситуацию внимательно изучают сразу несколько врачей, к обсуждению привлекаются смежные специалисты (эндокринологи, гемостазиологи, генетики). Только поставив точный диагноз, можно рассчитывать на успешное преодоление бесплодия.

Как лечат бесплодие?

Все зависит о того, из-за чего возникли проблемы с зачатием.

В некоторых случаях бывает достаточно консервативного лечения: приема лекарственных препаратов, физиотерапии, изменения режима питания и образа жизни.

Иногда требуется операция. К примеру, хирургическое вмешательство эффективно при эндометриозе и варикозном расширении вен семенного канатика.

Если ситуация более сложная, используют методы вспомогательной репродукции, которые позволяют преодолеть бесплодие даже в самых, на первый взгляд, безнадежных случаях.

Современная репродуктивная медицина располагает широчайшим спектром возможностей.

Например, если у мужчины в семенной жидкости отсутствуют половые клетки, их нередко удается выделить из ткани яичка с помощью биопсии, а затем, используя микроинструменты, ввести внутрь яйцеклеток.

Бывает, что беременность абсолютно противопоказана. Причины бывают разными (допустим, отсутствие или серьезная деформация матки, почечная или сердечная недостаточность, атрофия эндометрия). Еще не так давно у женщин с такими диагнозами не было ни единого шанса на рождение генетически родного ребенка. Сейчас помочь им может процедура суррогатного материнства.

Фото: Нова Клиник

В Нова Клиник к каждому случаю подходят индивидуально, разрабатывая максимально эффективные лечебные схемы, и знают, что безнадежных ситуаций не бывает. Благодаря врачам центра репродукции родителями уже стали тысячи бесплодных пар. Используя инновационные методики и высокотехнологичное оборудование, специалисты клиники добиваются высоких результатов даже в самых сложных случаях.

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