Киллера-садиста боялись даже свои: Под суд пойдет неуловимый член банды Леса

Так Игорь Кузьменко выглядел, когда его задержали в 2020-м. Фото: СОЦСЕТИ

В конце 1990-х и в течение всех 2000-х эту банду считали одной из самых отмороженных не только в Москве и Подмосковье, но и на Урале, в Ростовской области и Краснодарском крае. На их счету - около 50 убийств и разбойных нападений. Костяк уже сел на пожизненное. Но теперь на скамье подсудимых неуловимый киллер, которого боялись даже свои.

БИТВА ЗА РЫНОК

История банды началась в 1999 году. Уроженец Ростова-на-Дону Дмитрий Лесняков (он же Лес) приехал в столицу и промышлял криминалом. Тут на него и обратил внимание подмосковный бандит по кличке Маргарин. Вместе с Лесняковым в новую ОПГ вошли двое уроженцев Миасса (Челябинская область) - Дмитрий Завьялов, Михаил Пуртов, а также бывший киллер Курганской группировки Андрей Вершинин.

- Маргарину нужны были крепкие и решительные ребята - сразу несколько группировок пытались подмять под себя Пушкинский колхозный рынок, - рассказывает источник в следствии.

Новички взялись за дело. Первой жертвой стал председатель правления банка «Родник», имевшего интересы в Подмосковье, Борис Терпугов. В октябре 1999-го его расстреляли из автомата Калашникова прямо у подъезда дома на Кутузовском проспекте.

И понеслось.

Покушение на редактора местной газеты, писавшей про разборки вокруг рынка, - его несколько раз ударили ножом, но он чудом выжил.

Убийство главы потребительского кооператива, который сопротивлялся наезду бандитов.

Убийство владельца водочного завода под Пушкином.

Замглавы района, пытавшегося отстоять рынок, покалечили - прострелили из обреза обе ноги. Главбуху рынка поломали арматурой руки.

- Вскоре Маргарин и Пуртов были убиты «бойцами» конкурирующей группировки. Так во главе банды оказался Лесняков. Ему в итоге и удалось захватить Пушкинский рынок, поставив там свой фиктивный ЧОП, который занимался сбором «дани» с каждого торговца, - говорит наш собеседник.

ПО ЛОЖНОМУ СЛЕДУ

В «банде Леснякова» практически все жили под чужими именами. Порой меняя их по несколько раз. Так, Лесняков, который еще до Пушкино засветился как фигурант уголовного дела о рэкете, сделал через подконтрольных ему местных чиновников новый паспорт на имя Руслана Валентинова. Вместе с Завьяловым они под новыми ФИО вошли в число совладельцев рынков и ежемесячно получали с него по 5 млн рублей (каждому) легального дохода. Не считая того, что с точек вышибали для них рядовые бандиты.

- Это были настоящие отморозки, - продолжает источник. - Например, в 2001 году, еще не будучи главарем банды, Лесняков увидел припаркованный на улице «Мерседес» класса люкс. Машина ему понравилась, он решил ее забрать себе, но владелица отказалась отдавать ключи. И тогда бандит просто забил женщину до смерти арматурой.

Главарь банды Дмитрий Лесняков. Фото: СОЦСЕТИ

Многие заказные убийства лесняковцы маскировали под бытовые, чтобы пустить следствие по ложному следу. Правда, случались и промашки. Например, в 2003-м в подъезде на Ленинском проспекте обнаружили убитого профессора - Сергей Бугаенко был гендиректором Международного центра по ядерной безопасности Минатома России. Кто-то разбил ему голову фомками, которыми воры-квартирники подламывают двери (два этих ломика нашли неподалеку). Долгое время считалось, что ученый неудачно вышел в подъезд, когда некие ухари пытались забраться в соседнюю квартиру, и стал случайной жертвой. Только через много лет стало известно, что в тот день ребята Леса приходили за другим человеком, но спутали его с похожим по возрасту и комплекции профессором.

К тому времени штатным киллером банды стал Игорь Кузьменко. В родной Ростовской области его собирались посадить за нападение на человека с топором, но дерзкий парень сбежал прямо из здания суда. И подался в Москву к земляку Леснякову.

ДОМА НА КРОВИ

Лесняков активно дружил с ворами в законе из клана Деда Хасана. Чтобы «доказать» себя - даже лично застрелил из автомата одного из конкурирующих «законников».

Но интересы ОПГ постепенно выходили за пределы столичного региона. Лесняков начал наводить новые мосты в Ростове. Узнал, что у отца его бывшего одноклассника Андрея Чабанова теперь крупная строительная фирма «ВАНТ», которая штампует жилые многоэтажки по всему югу. Бизнесмен Валерий Чабанов в итоге попросил бандитов помочь ему с «решением некоторых вопросов», а Андрей и сам вошел в банду.

Например, был у фирмы интерес в Сочи - хотели застроить площадку домами, а глава местного гаражного кооператива уперся. В итоге этого бизнесмена, Александра Разинкова, нашли зверски убитым у собственного дома.

- Его убивали ломом. Последний удар - просто проткнули черепную коробку, - говорит наш собеседник в правоохранительных органах.

Установлено, что исполнителем был Кузьменко.

Погорела банда Леснякова после убийства бизнесмена Валерия Казакова, которого застрелили средь бела дня прямо на пороге городской прокуратуры в Пушкино (2008 год). Во время расследования удалось выйти на верхушку. Леснякова задержали. Остальных переловили в течение следующих нескольких лет (Завьялова в 2014-м экстрадировали из Испании). Трех человек, включая Леса, приговорили к пожизненным срокам, еще пятеро получили от 12 до 23 лет колонии.

НОВОЕ ЛИЦО И ЧИСТЫЕ «ПАЛЬЧИКИ»

А вот киллеру-садисту Кузьменко удалось уйти. В розыске он был 11 лет. За это время как минимум трижды делал фальшивые документы на новые имена. Жил на несколько стран. Домой в Ростовскую область он время от времени наезжал, и никто его не узнавал!

- Кузьменко сделал пластическую операцию, кардинально изменив внешность, а заодно уничтожил папиллярные узоры на пальцах рук, - объясняет старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Атак он выглядел в начале 2000-х. Фото: СОЦСЕТИ

«Отпечатки» он просто выжег кислотой, выдавая это за «несчастный случай на работе». Поэтому даже при пересечении границы он ни в каких криминальных базах не фигурировал. И все-таки его вычислили во время очередного приезда на малую родину в 2020 году. Раньше Кузьменко был максимально осторожен, приезжал ненадолго и улетал за границу. А тут пришлось застрять в Ростове из-за пандемии…

На допросах вел себя как профессиональный шпион из фильмов. Отказывался говорить вслух и писать своей рукой - точно знал, что у следствия есть образцы его голоса и почерка. Вину не признает.

Твердит: взяли не того.

- Однако личность Кузьменко и его причастность к преступлениям были установлены, - отмечают в СК.

Киллеру светит пожизненное. В Мосгорсуде уже стартовал судебный процесс с присяжными. Вместе с Игорем Кузьменко на скамье подсудимых еще трое. Бывший застройщик Валерий Чабанов, по заказу которого убивали людей. Бывший ростовский бизнесмен Ашот Мосоян, держатель нелегальных парковок, по просьбе которого лесняковцы калечили конкурентов. И некто Сергей Селин, выполнявший в банде мелкие поручения. В бегах остается только Чабанов-младший (он много лет прятался на Украине).