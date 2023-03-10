Флагманский центр НИИ имени Склифосовского начал принимать первых пациентов

Фото: Департамент здравоохранения

В Москве приступил к работе и приему первых пациентов флагманский центр Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Возможности флагманского центра позволяют принимать около 200 человек в сутки и в кратчайшие сроки оказывать им всю необходимую помощь: от проведения диагностики до хирургического лечения.

КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Отметим, что флагманский центр НИИ им. Н. В. Склифосовского - это современное семиэтажное здание площадью 21,2 тысячи квадратных метров. Новый корпус больницы предназначен для оказания экстренной помощи по новому стандарту.

«С появлением флагманского центра наши возможности значительно вырастут, - отметил директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков. - Продуманная логистика, самое современное оборудование, тщательная подготовка медперсонала, передовые технологии и забота о пациентах и их близких - это требования нового стандарта экстренной помощи, которые учитывались при создании флагманского центра. Здесь все сделано для того, чтобы человек мог максимально быстро получить квалифицированную медицинскую помощь. Создание флагманских центров больниц - а всего в Москве их будет шесть - позволит вывести на качественно новый уровень оказание экстренной медицинской помощи в столице и ежегодно спасать тысячи жизней».

В работе команды флагманского центра применяются единые медицинские алгоритмы и высокотехнологичное оборудование экспертного класса. Определен единый стандарт организации комплекса скорой помощи (пациенты распределяются по функциональным зонам, продуманы планировка и удобная навигация и т. д.). В медицинском центре применяются передовые цифровые решения, включающие цифровую интеграцию скорой помощи, центра медицины катастроф, санитарной авиации, стационаров и амбулаторного звена; вся медицинская документация оформляется в электронном виде. Командная работа персонала ориентирована на высокий профессионализм, предусматривающий единые высокие требования к компетенциям персонала. Ну и, разумеется, разработан пациентоориентированный подход работы медицинского персонала, предусматривающий социальных координаторов, психологов и особое внимание борьбе с болью.

Фото: Департамент здравоохранения

ТОЛЬКО ИМЯ И ДАТА РОЖДЕНИЯ

…В реанимацию НИИ скорой помощи Склифа поступил молодой человек после падения под электропоезд. О пациенте знали только имя и дату рождения, документов при себе у мужчины не было. Врач обратился к социальным координаторам с просьбой найти родственников пациента. Сотрудникам удалось найти страницу мужчины в социальной сети и связаться с человеком из списка друзей. По иронии судьбы другом оказалась сотрудница социальной защиты Тамбовской области. Девушка рассказала, что мужчина сирота, выпускник детского дома, из родственников у него есть только родная сестра, с которой он не общается.

Мужчина быстро пошел на поправку, его перевели в отделение, где социальный координатор и психолог каждый день проводили с ним беседы. С помощью сотрудников Центра социальной адаптации им. Е. П. Глинки удалось начать оформление паспорта, СНИЛС и медицинского полиса, а позже мужчину забрали в центр для дальнейшей транспортировки на родину.

Отметим, что в начале года начал прием флагманский центр больницы им. В. В. Вересаева. Он стал первым медучреждением Москвы, который заработал по новому стандарту экстренной помощи. В настоящее время продолжается создание еще четырех новых флагманских центров больниц: в ГКБ им. С. П. Боткина, ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, ГКБ им. В. М. Буянова и в ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова. Это уникальные медицинские объекты для оказания помощи экстренным больным, не имеющие аналогов в России.