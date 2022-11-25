Особняк по цене аэропорта: раскрыты стоимость и фото дворцов, выставленных на продажу в России

Особняк на Малой Никитской с 2010 года сменил несколько ресторанных вывесок, а сейчас пустует. Фото: Андрей АБРАМОВ

Известная забава журналистов: выискать в шифоньере чистую рубашку, вымыть голову и пойти покупать дворец. Все коллеги по отделу уже походили. Колесо сансары (или барабан поля чудеса) с издевательством повернулось в мою сторону — неунывающего ипотечника с кредитом до 2052 года. Поехал на Малую Никитскую, в район Кудринской площади.

Тут за какие-то несуществующие деньги — 1 млрд рублей, уверен, столько никто никогда не видел — несколько лет продают городскую усадьбу. Каменный дом 1816 года постройки. Для сравнения за 1 000 000 000 рублей в следующем году починят все дороги Рязани, а в Орле отстроят аэропорт.

Парадная лестница дома. Обратите внимание на роспись стен на черном фоне — это восстановленный оригинал, датированный 1876 годом. Фото: osobnyaki.com

Я на богача не тяну, да и они на первые просмотры вряд ли ездят. Поэтому представился помощником олигарха из Сибири, который подыскивает резиденцию в Москве.

— Это лучший вариант, как раз для ваших целей, — сладко пел риелтор.

Парадная лестница дома встретила белоснежным ковром. Я по-барски постучал ботинком о дверной косяк, чтобы отвалился ком солено-снежной массы. Площадь особняка больше 1000 «квадратов», а на трех этажах (включая цокольный), порядка 20 комнат.

— Интерьеры, мебель, техника, что вы увидите, входят в лот. Здание как раз после реконструкции. У него охранный статус памятника архитектуры, но никаких ограничений это не накладывает, редкий случай. Возможно любое назначение (в некоторых памятниках запрещают, например, открывать отели и проч. — Авт.). Чтобы было меньше хлопот, мы вам продадим не сам объект, а юрлицо, на который оно записано. Тогда не придется никаких документов на охрану здания переоформлять, — рассказывал риелтор (его звали Роберт).

А так выглядели интерьеры последнего ресторана, который располагался здесь с 2015 по 2017 годы. Фото: «Google Карты»

Генеральская вотчина и высокая кухня

Этой землей в 18 веке владели князья Волконские и другие уважаемые люди. Дом в основном почему-то приобретали генеральши. Представляю, как жены военачальников тогда водили дружбу, ходили друг к другу на чай, а потом одна подруга покупала у другой особняк.

В первозданном виде усадьба до нас не дошла. Горела при пожаре 1812 года, потом восстанавливалась и перестраивалась новыми владельцами. Самым известным из них был князь Виктор Илларионович Васильчиков — участник обороны Севастополя в период русско-турецкой войны (1853-1856). Генерал упоминается в «Севастопольских рассказах» Льва Толстого. А в начале 20 века тут заседало Московское юридическое собрание. В него входили самые крутые юристы царской России. Например, Анатолий Кони, который «подарил» Толстому сюжет романа «Воскресение».

Но о том сказочном времени в особняке напоминала разве что лепнина.

— Подлинная, — с придыханием ткнул пальцем риелтор. — Ну, конечно, восстановленная…

Сейчас интерьеры — шелковые обои, дубовый паркет, великосветские дамы на портретах — сплошь классицизм. Хотя еще недавно было что-то современно глянцевое, с кожаными диванами и стульями. С 2015 года тут работал ресторан высокой кухни.

В меню: «корюшка с каракатицей», «глазированная говяжья щека», «стейк из латука с тушеным пастернаком» и «борщ с фуа-гра».

Наверное, блюда вызывали недостаточный аппетит у едоков, поэтому ресторан высокой кухни закрылся через два года после запуска.

Роскошные уборные. Фото: osobnyaki.com

Только для богатых

Перед очередной высокой дверью мой проводник в мир роскоши вдруг останавливается.

— Эту часть продавец просил показывать только потенциальным покупателям. Там премиальная отделка и интерьеры. Простите, но сейчас они для вас недоступны. Не то чтобы для вас, но… — замялся риелтор. — Давайте фото покажу!

Кадры впечатляли, но я виду не подал. Образцовая гостиная XIX века. Разве что плазменный телек над мраморным камином выдавал наши дни. От восторга я даже прихлюпнул размокшим кроссовком.

Бывшие залы ресторана превратили в серьезные кабинеты. Фото: osobnyaki.com

— Сообщу вам приятную новость. Та цена, что вы видели…

— С девятью нулями?

— Она больше не действует… Продавец согласен на торг в районе 10%. Обязательно передайте это своему руководителю. Когда мы назначим с вами созвон, чтобы обсудить решение?

Будь у меня состояние, сразу же после такой скидки побежал бы в банк за мешком денег. А пока откланялся и пообещал, что своему барину-олигарху отчитаюсь о доме самым восторженным откликом.

За дом изначально просили 1 млрд рублей, но сейчас цена около 900 млн.

Слово эксперту

Как памятники архитектуры оказываются у частников

— Несколькими путями, — говорит владелец усадьбы «Гребнево» (находится в Щелковском округе), эксперт по недвижимости Андрей Ковалев. — Некоторые особняки в советские годы были в составе предприятий. Там располагались дирекции, дома отдыха и т.д. Потом приватизация. Часть продали в начале 90-х, во время того бардака. Министерство культуры и регионы также проводят аукционы, на которых выставляют такие дома.

— Заполучить исторический особняк для бизнеса за счастье?

— Сейчас вся коммерческая недвижимость — убыточна. Если здание на Тверской, оно еще может быть рентабельным. Сдача в аренду под ресторан, магазин через 20-30 лет может отбить стоимость реставрации такого объекта. Остальные усадьбы вне Москвы и Санкт-Петербурга — это хобби, любовь владельцев таких зданий. Очень дорого и сложно согласовывать проекты реконструкции. Например, свою усадьбу я купил за 80 млн рублей. А в реставрацию нужно вложить 3 млрд рублей! Окупить такую сумму у меня вряд ли получится.

Исторические экстерьеры флигеля восстановили, но внутри сплошной новодел. Фото avito.ru

Что еще дворянского продают

Флигель усадьбы «Воронцово»

В Воронцовском парке четыре года назад начали реконструкцию усадьбы. Закончили прошлой зимой, а теперь выставили западный флигель на продажу (184,5 млн рублей). Царской вотчиной эти места стали в XVI веке. Потом переходили от одного дворянского рода к другому. Двухэтажный особняк в 300 «квадратов» построен в 1780-м. При отступлении из Москвы во время Отечественной войны французы сожгли усадьбу. Поэтому то, что мы видим сегодня — перестроено уже после победы над Наполеоном.

Внутри флигеля ничего исторического. Все убранство «испарилось» во время гражданской войны. Сейчас внутри обычный евроремонт, разве что лестница фильдеперсовая, под старину.

Усадьбу-новодел в районе Арбата построили в 2015-м. Фото: cian.ru

Самый дорогой — самый новый

В Кривоарбатском переулке аккурат рядом со стеной Цоя на Арбате есть роскошный дворец — 4,7 млрд рублей. Еще в апреле цена была на 1 млрд выше. Туристы и не догадываются, что перед ними чистой воды новострой (2015). Ибо работал искусный французский архитектор Доминик Эртенберж.

Владельцем городской усадьбы бизнес-пресса называет Михаила Шелкова, он совладелец компании, которая производит сплавы из титана. Площадь особняка 3,7 тысячи «квадратов». Ремонта нет. Риелторы предлагают обладателю дома на первом этаже сделать торжественную зону для светских раутов, а на втором и третьем обустроить личные апартаменты.