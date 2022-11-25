Называем магазины столицы, где обещают скидки до 90% Фото: Мария ЛЕНЦ

Часть магазинов «сдалась» еще за неделю до Черной пятницы. Объявили «предпятничные распродажи». Но 25 ноября в Москве задействованы все маркетинговые уловки, чтобы заманить покупателей за товарами. Называем магазины столицы, где обещают скидки до 90%.

Черная пятница в Москве: магазины с лучшими скидками

В крупном московском молле «Авиапарк» отделы обещают даже до 95% скидки. Хотя большинство предлагают менее щедрые 20 — 30%. У его конкурента «Афимолла» — до 90%: но только в отделе с матрасами. В остальных — 50-70%, что тоже достойно.

В сети ТРК Vegas скидки до 70%. Только пара отделов «Vegas Каширское» предлагают дисконт в 80%. Такая же картина и в «Европейском»: тут отделы готовы скостить покупателям от 20% цен и лишь самые щедрые (хочется в это верить!) предлагают до 80%.

В «Метрополисе» на «Войковской» около 40 магазинов объявили black friday. Но скидок в 90% нет. Ряд бюджетных брендов одежды завлекают акциям до минус 80% от ценника. Однако большинство более сдержаны: представляют 25-35%.

В обители высокой моды — ЦУМе — отдавать вещи почти за даром не обещают. Там акция к Черной пятнице звучит так: на вторую вещь — дисконта 20%, на третью — 30%. Бутики ГУМа более щедрые: в некоторых отделах на люкс предлагают скидки до 60%.

Некоторые известные московские магазины проигнорировали распродажу в этом году. Например, в любимом модниками универмаге «Цветной» только отдел с кроссовками предложил 20%.

Скидками манят также мастодонты онлайн-шопинга. Маркетплейсы Ozon и Wildberries (а точнее, их продавцы, ведь сами компании формально ничего не продают, а только выступают витринами) указывают дор 90% дисконта.

Черная пятница в некоторых магазинах Москвы продлится до 27 ноября.

Кстати

«Черную пятницу» условно называют праздником шопоголиков. Корни маркетинговой традиции ведут в прошлый век — в США. Большинство связывают ее с периодом роста покупательского спроса накануне Нового года и Рождества. В России акцию впервые провели в 2013 году. Традиционно, компании объявляют ограниченный период скидок на часть товаров.

Честность скидок во время акции часто подвергают сомнению. Маркетинговая заповедь гласит, что покупателя больше привлекает размер скидки в процентах, нежели реальный дисконт, выраженный в рублях. Поэтому некоторые отделы накануне распродажи умышленно поднимают цены, чтобы поставить скидку покрупнее. На деле же получившаяся цена не всегда ниже истинной.

Поэтому не нужно терять голову от скидки. Достаточно просто «погуглить» понравившийся в магазине товар и посмотреть, сколько он стоит или стоил (для этого есть специальные программы) у других продавцов.