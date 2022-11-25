Стерилизация, чипирование, отстрел: поправки в закон об обращении с животными вызвали широкий резонанс

Обитатели собачьего приюта радуются контакту с человеком. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуму внесли законопроект о поправках в уже существующий федеральный закон об ответственном обращении с животными. Инициатива включает в себя три пункта, которые уже сейчас вызвали массу споров: во-первых, обязательную стерилизацию животных, во-вторых, повальное чипирование, и в-третьих, отстрел бродячих особей.

Обязательная стерилизация

О логике, которой руководствовались авторы законопроекта, kp.ru рассказал один из его инициаторов - депутат Госдумы РФ Рафаэль Марданшин. По его словам, правительство могло бы определить случаи, когда стерилизация животных будет не нужна, а в остальном она станет обязательной:

- Это связано с тем, что зачастую именно домашние животные оказываются бесхозными. И если они не стерилизованы, то у них появляется потомство, и этих бесхозных животных становится еще больше – и кошек, и собак. И потом та же самая проблема возникает – что с ними делать? Обязательная стерилизация позволит сделать размножение животных контролируемым, - объяснил Рафаэль Марданшин.

Но за чей счет будет проводиться операция? У муниципалитов денег на «бродяжек» не хватает уже сейчас, поэтому Марданшин предлагает «решать вопрос системно» и переложить ответственность за бесхозными зверями на региональные власти.

- С моей точки зрения, эта инициатива нереализуема, потому что невозможно владельца заставить стерилизовать свое животное. И при этом только хозяин может решить, проводить своему питомцу хирургическую операцию или нет, - считает депутат Госдумы Владимир Бурматов. – Жилище у нас, согласно Конституции РФ, неприкосновенно, посторонние туда зайти не могут. Если животное принесли в ветклинику, то, допустим, кастрированного кота будет видно. А кто и как будет определять, стерилизована ли кошка? Надо не запреты или ультимативные требования ввозить, а создавать условия: допустим, объявить стерилизацию бесплатной, как это уже сделали в некоторых регионах.

Благотворительный фестиваль `Собаки, которые любят` в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Повальное чипирование

- Мы за то, чтобы все – и домашние, и бесхозные животные – были на учете, - комментирует следующий пункт «программы» Рафаэль Марданшин. – Это поможет в дальнейшем определять, кто был хозяином бродячего животного и выяснять, как оно оказалось на улице. Очень много случаев, когда кто-то берет к себе домой щенков, а через какое-то время уже взрослую собаку выбрасывают. Потом такие бродячие собаки сбиваются в стаи и нападают на людей. Если все животные будут чипированные, их владельцы будут чувствовать и нести за них ответственность.

- Регистрация – это конечно, дело хорошее. Но, на мой взгляд, начинать нужно именно с тех животных, которых продают сейчас. Потому что зарегистрировать тех животных, которые уже на руках, – это утопия, - считает юрист и зоозащитник Светлана Зиберт.

С ней согласен и Владимир Бурматов:

- Всеобщую регистрацию животных сейчас вводить бессмысленно, потому что у нас в стране нет мощностей по одномоментному чипированию 60 млн домашних животных, - говорит депутат. – Но идея правильная. Я думаю, на первом этапе регистрацию животных можно и нужно сделать добровольной и бесплатной. Тогда от этого будет толк.

Отстрел бродячих животных

Отстрел бесхозных собак и кошек – пожалуй, самый спорный пункт этого законопроекта. Владимир Бурматов отмечает, что он вообще противоречит российскому законодательству, где прописано гуманное отношение с животными. Кроме того, в стране действует программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение на место обитания).

Памятник бездомным животным `Усыновите собаку` в столичном парке Музеон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интересно, что даже инициатор этого законопроекта с данным пунктом не согласен:

- Я бы так жестко вопрос не ставил, что нужно собак отстреливать, - признал Рафаэль Марданшин. - Я считаю, что нужно решать вопрос развитием специализированных приемников для животных. Все-таки это было бы гуманнее. Бывают случаи, что собака не бесхозная, а потерялась, и владельцы ее ищут, и ее уничтожение будет трагедией. Я все-таки не сторонник отстрела.

- Отстрел собак полезен никогда не будет, - уверена Светлана Зиберт. – Проблема в людях – не в собаках. Проблема бродячих животных остро стоит только там, где низкая культура содержания животных: где их заводят на сезон, а потом выкидывают, где их отпускают на самовыгул, где практикуется нечто вроде коллективного владения, как это часто бывает в гаражных кооперативах, промзонах и частных секторах – собака вроде бы общая, ее подкармливают, но в то же время она ничья.

По мнению зоозащитницы, ситуацию спасли бы комплексные меры: во-первых, ограничение торговли, что повысит цены на породистых собак и даст шанс дворнягам в приютах на обретение дома. Во-вторых, запрет на самовыгул животных. В-третьих, пропаганда стерилизации и создание условий для ее расширения: для этого нужно сделать ее бесплатной и организовать мобильные пункты стерилизации для небольших населенных пунктов, где ветклиник нет.

Как бы то ни было, спорный законпроект пока не принят: ему предстоит пройти многочисленные согласования, оценки и обсуждения, и каждый из этапов может его отвергнуть.

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