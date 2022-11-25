Озвучены первые версии о причинах пожара, в котором погибла вдова Говорухина

Галина Говорухина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня в поселке Лесное Озеро, которое относится к Новой Москве в пожаре погибла вдова Станислава Говорухина – Галина Говорухина.

- К нам сообщение о возгорании поступило в 15.42, - рассказали корреспонденту kp.ru в ГУ МЧС по г. Москве. – Остановить распространение огня удалось только через два часа, к тому моменту площадь пожара достигла 100 квадратных метров. Окончательно ликвидировать возгорания удалось лишь в 18.06.

В одноэтажном деревянном строении после этого было обнаружено тело женщины. Предположительно погибшая – 74-летняя Галина Говорухина, вдова знаменитого кинорежиссера Станислава Говорухина, который умер в 2018 году.

Сейчас на месте работают представители следственного комитета. Пожарные продолжают проливать конструкции дома, чтобы не дать ему вспыхнуть вновь.

- Назначена доследственная проверка, для установления точной причины будет назначена пожарно-техническая экспертиза, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

На месте пожара, унесшего жизнь вдовы Станислава Говорухина. Фото: СК РФ

Фото: СК РФ

Известно, что Галина Говорухина в момент возгорания была дома не одна. Там же находилась ее домработница. Женщина успела выскочить, хозяйка дома — нет.

По данным собственных источников kp.ru, вероятной причиной пожара могла стать обычная сигарета – Галина Борисовна много курила. А лишний вес, возможно, помешал ей быстро покинуть дом, когда там начался пожар.

Впрочем, говорить о конкретных причинах ЧП уверенно можно будет лишь после работы экспертов.

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