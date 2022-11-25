Квартирник в Луховицах закончился массовым убийством

Пьяные посиделки обернулись тройным убийством. Фото: Иван ВИСЛОВ

Шумное пятничное застолье средь бела дня в подмосковных Луховицах переросло в трагедию. В пригородном поселке Красная пойма 25 ноября собралась компания. Выпивали трое мужчин и дама.

— Самый младший из них схватил нож и напал на собутыльников. Убиты трое. Вызов в 112 поступил около 14:00, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Предварительно, подозреваемый — несовершеннолетний парень с ментальными проблемами. Сейчас следствие выясняет, что послужило причиной конфликта. В компании собутыльников подозреваемый минимум в два раза младше остальных. Убитым 35, 40 и 46 лет. У одного была судимость по статье за кражу.

Соседи сначала услышали крики. Однако в той квартире и раньше все было неспокойно. Но когда запахло газом - вызвали экстренные службы. В квартире, где убили троих человек, кто-то повернул вентиль плиты: не то его просто забыли выключить, не то пытались устроить взрыв. Полиция задержала единственного выжившего участника застолья.

По статье за убийство двух и более лиц предусмотрено вплоть до пожизненного лишениям свободы. Однако если медицинская экспертиза подтвердит, что у обвиняемого проблемы с психикой, наказание ему заменят принудительным лечением.