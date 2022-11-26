Раскрасить фарфорового кролика или шар: где в Москве учат делать елочные игрушки

Повесить на елку новогодний шар, сделанный своими руками, намного приятнее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выбор елочных игрушек и украшений в магазинах огромный, цены на них вполне приемлемые, но повесить на елку новогодний шар, сделанный своими руками, намного приятнее. Игрушка будет таить в себе не только красоту, но и тепло ваших рук, и воспоминания от художественного процесса.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Записаться можно на простой или более технологичный мастер-класс. Тут уже зависит от вашего времени и способностей. Иду в мастерскую елочных игрушек Christmas Art, которая расположена в Парке ремесел на ВДНХ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Летом - киты, зимой - шары

В небольшой мастерской уже новогодняя атмосфера - сверкают гирлянды, развешены разнообразные елочные украшения и даже стоит елка.

- Мы работаем круглый год, поэтому елка у нас стоит и зимой, и летом. Только меняем ей наряд - на Пасху украшаем фарфоровыми яйцами, на Масленицу - деревянными солнышками, летом появляются морские фигурки - черепахи, киты, - рассказывает Ирина Цуканова, руководитель мастерской елочных игрушек Christmas Art.

- Летом много желающих создавать новогодние игрушки?

- Не очень. Конечно, сейчас больше. Чаще приходят раскрашивать чашки, фонарики, фигурки в виде пломбира, но создавать летом своими руками елочные игрушки для многих именно прикольно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мастер-класс начинается с посещения цеха, где создаются заготовки новогодних украшений из стекла, дерева и фарфора. Стеклодувы формируют круглые шары, а из фарфора получаются мультяшные герои и милые зверята. Этот процесс технологически сложный, потому всем участникам предлагают выбрать готовые заготовки белого цвета – шары, котики, машинки, космонавты или другие. После чего начинается обучение различным стилям росписи и декора елочных игрушек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы покажем классические и современные техники росписи и декорирования. В ходе мастер-класса можно освоить любой понравившийся стиль: стипманк, витражная роспись, объемный декор японской зефирной глиной, декупаж, точечная роспись, - рассказывает Ирина Цуканова.

- А если кто-то не знает, как и кисточку держать в руках?

- Художником быть необязательно. Просто выбирать цвета и аккуратно раскрашивать. Мы используем современные акриловые краски, которые быстро сохнут. Как правило, за два часа мастер-класса можно успеть разрисовать игрушку и высушить ее, чтобы забрать готовую домой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Детям – розовых овечек, папам - машинки

Выбираю для росписи игрушку из большой коробки – там овечки, тигрята, ангелочки. Мне приглянулся ушастый заяц.

- Как раз наступающий 2023 – это Год кролика по восточному календарю, - говорит мастер Ирина Цуканова.

- А какие игрушки выбирают дети, а какие взрослые?

- Детям нравятся простые, которые не очень трудоемко раскрашивать. Это и овечки, и совы, и стаканчики с мороженым. Мамы обычно выбирают венецианские маски, новогодние шары. Женщины любят использовать технику декупаж (декорирование с помощью ажурного изображения). Мужчины раскрашивают автомобили – у нас есть ЗИС-110, УАЗ, ракета «Восток» и шары с двуглавыми орлами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы раскрасить игрушку кролика, мне потребовалось два часа. Хотя казалось, что можно справиться быстрее. Однако сначала ушастого мы полностью покрыли перламутровой акриловой краской, потом взяли розовую и черную краску – для ушей и лап.

Самое сложное было впереди - нарисовать носик, усы и глаза. Чем мельче деталь, тем более кропотливо нужно подойти к работе. И когда зайчик уже был почти готов, мы взяли серую витражную краску, чтобы сделать тени.

Для ускорения процесса сушки используем фен. Когда мой кролик был абсолютно не липким, то удалось вставить ленточку, за которую игрушку можно будет повесить на елку. Готовые игрушки можно забирать домой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где: Парк ремесел ВДНХ, строение №327 (возле павильона «Космос» и Рестомаркета), проспект Мира, 119. Станция метро «ВДНХ».

Когда: с понедельника по пятницу с 13.00 до 18.00, суббота и воскресенье с 12.00 до 20.00. Продолжительность мастер-классов — от 1,5 часов до 6 часов (в зависимости от выбранной декоративной техники). Требуется предварительная запись по телефону: +7 (977) 165-85-76.

Стоимость: от 1800 рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати

Мастер-классы по росписи новогодних шаров:

- «Новогодний урок для детей», мастерская Alex Group, Сущевский вал, д.43, стр. 2 (офис 53/201). Стоимость: 7500 рублей на группу из десяти детей;

- «Елочные шары», мастерская «Персонаж», Мажоров переулок, 14. Выезд на площадку, мастера привезут краски, бисер и шары. Стоимость: от 15 000 рублей для группы от трех детей;

- «Роспись елочных игрушек своими руками», мастерская «33 удовольствия», Никитинская, 1 корпус 2. Стоимость: 7000 рублей на группу из десяти детей.