В Подмосковье утонул активист «Моржового патруля», который много лет занимался закаливанием

Евгений Макеев был активистом «Моржового патруля» Фото: социальные сети

«Сегодня на открытии сезона зимнего плавания 2022-2023 трагически погиб наш друг Женька. Вечная память».

С таких слов в социальных сетях начинается один из последних постов «Моржового патруля» (это движение, как они сами себя позиционируют, объединившее «всё лучшее из бега, воркаута и моржевания»).

Евгений Макеев считался гуру своего дела. Да и фанат. Что ни пост на своей личной страничке, то либо Федерация зимнего плавания, либо что-то связанное с МЧС.

А теперь в его адрес льются рекой комментарии:

«Ну сколько можно было проверять организм на прочность?»

«Давно подмечено, что люди гибнут от своих увлечений».

«Невозможно поверить. Невероятная трагедия».

Всё случилось 26 ноября во время очередного заплыва в Щёлковском городском округе Подмосковья. Моржи, что называется, открывали сезон. И опытный Евгений, нырнувший в воду, начал тонуть. Те, кто оказались свидетелями ЧП, кинулись его спасать, но тщетно. Активист утонул.

Напомним, «Моржовый патруль» - это организация, которая патрулирует проруби Москвы и области и следит за безопасностью рядом с ними.