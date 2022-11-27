Все на лед: семь бесплатных катков открыли в парках Москвы

Для жителей Москвы в этом году будет работать 21 каток с искусственным покрытием, семь из них — бесплатно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В парках города один за другим открываются катки с искусственным льдом. Москвичи уже успели прокатиться на ВДНХ, в Парке Горького и возле стадиона "Лужники". Для жителей столицы, как рассказали kp.ru в Мосгорпарке, в этом году будет работать 21 каток с искусственным покрытием, семь из них — бесплатно. Все они уже открыты для катания.

Бесплатный каток в парке «Дубки»

Гости парка могут почувствовать себя в зимней сказке, оказавшись на бесплатном катке в 1400 квадратных метров. В прокате можно взять коньки, защиту, клюшки и помощников фигуристов в виде милых пингвинчиков.

В вечернее время включаются фонари, подсветка ротонды. Рядом с катком работает уютное кафе с горячими напитками и снеками.

Где: возле входа в парк со стороны улицы Немчинова, 12. Станция метро "Фонвизинская".

Когда: каждый день с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 16.00 до 18.00, с 19.00 до 22.00.

Стоимость: бесплатно, прокат от 200 до 350 рублей, нужен залог 2000 рублей или документ.

Каток в Гончаровском парке

Искрящийся на свету лед, легкость скольжения, а тем, кто неуверенно себя чувствует на льду, в прокате предложат взять помощника фигуриста. После проката посетители могут перекусить и согреться чаем в кафе возле катка.

Где: возле входа в парк со стороны улицы Гончарова, 6. Станция метро "Тимирязевская".

Когда: каждый день с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 16.00 до 18.00, с 19.00 до 22.00.

Стоимость: бесплатно, прокат от 200 до 350 рублей, нужен залог 2000 рублей или документ.

Каток «Полярный» в парке «Фили»

Он расположен в северной части парка «Фили». Площадь 800 кв.м. Есть раздевалки и отапливаемый пункт проката, где можно взять в аренду коньки и другие аксессуары. Рядом с бесплатным катком расположен киоск, где можно выпить горячие напитки и купить свежую выпечку.

Где: ул. Большая Филевская, 22. Станция метро "Багратионовская".

Когда: каждый день с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 16.00 до 18.00, с 19.00 до 22.00.

Стоимость: бесплатно, прокат 350 рублей.

Каток «Дружбы» в парке 50-летия Октября

В центральной части парка 50-летия Октября можно найти уютный современный и бесплатный каток, площадью 1800 квадратных метров. Есть раздевалки и отапливаемый прокат, где можно взять в аренду коньки. Здесь же получить услугу заточки личных коньков. Рядом с катком расположены шале с чаем и выпечкой.

Работает при температуре не выше +5 градусов. В вечернее время каток освещается.

Где: ул. Удальцова, 22 А. Станция метро "Проспект Вернадского".

Когда: каждый день с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 16.00 до 18.00, с 19.00 до 22.00.

Стоимость: бесплатно, прокат 350 рублей.

Хоккейная коробка в ландшафтном парке «Митино»

Каток с искусственной наморозкой льда находится рядом со скейт-парком и павильоном администрации. Здесь один раз в день играют в хоккей, а в остальное время кататься могут все желающие.

Где: улица 2-ая Рославка. Станция метро "Волоколамская".

Когда: понедельник - выходной, со вторника по субботу массовое катание с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 19.00 до 22.00, в хоккей играют с 16.00 до 18.00, в воскресенье с 10.00 до 12.00 играют в хоккей, а массовое катание с 13.00 до 15.00, с 16.00 до 18.00, с 19.00 до 22.00.

Стоимость: бесплатно, прокат 200 рублей, нужен залог 2000 рублей.

«Live!Каток» в усадьбе Воронцово

Бесплатный каток с искусственным льдом находится в усадьбе Воронцово на улице Архитектора Власова. Всю зиму для посетителей будут проходить платные занятия по фигурному катанию.

Есть отапливаемые раздевалки с санузлами, работают пункты проката спортивного снаряжения. Работает кафе и отдельно стоящие шале с горячей выпечкой.

Возле катка есть удобные лавочки для отдыха. Из-за плюсовой температуры ледовую площадку могут временно

Где: Воронцовский парк, д. 7. Станция метро "Воронцовская".

Когда: каждый день с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 16.00 до 18.00, с 19.00 до 22.00.

Стоимость: бесплатно, прокат 350 рублей, нужен залог 1000 рублей.

“Синема каток” в парке «Ангарские пруды»

Ледовая площадка с искусственным покрытием площадью 1800 квадратных метров. Есть теплый пункт проката. При температуре выше +3 градусов каток может не работать.

Где: Софьи Ковалевской ул., 1 строение 8. Станция метро "Селигерская".

Когда: каждый день с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 16.00 до 18.00, с 19.00 до 22.00.

Стоимость: бесплатно, прокат 250 рублей.

Коньки можно взять на прокат. А после проката посетители могут перекусить и согреться чаем в кафе возле катка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Платные катки в парках Москвы

1. Парк Горького. "Каток культуры и отдыха-1". Стоимость от 350 до 600 рублей. Прокат от 350 рублей.

2. Парк Горького. "Каток культуры и отдыха-2". Стоимость от 400 до 750 рублей. Прокат от 350 рублей.

3. Парк Горького. Хоккейная коробка. Стоимость: сеанс в 90 минут будет стоить 12 000 рублей, вечерний сеанс –18 000 рублей, в выходные и праздничные дни – 20 000 рублей.

4. Парк Горького. Детский. Стоимость: от 250 рублей. Прокат от 350 рублей.

5. «Сияние льда» в Таганском парке.

Стоимость: будни — 320 рублей, выходные — 430 рублей. Прокат от 350 рублей.

6. Каток Перовского парка. Стоимость: будни — 250 рублей, выходные — 300 рублей. Прокат от 200 до 850 рублей.

7. «PROЛед» в саду «Эрмитаж». Стоимость: будни — 250 рублей, выходные — 350 рублей. Прокат - 200 рублей/час, каждый последующий 100 рублей/час.

8. «City каток» в парке «Красная Пресня». Стоимость: будни — 300 рублей, выходные — 400 рублей. Прокат - 250 рублей.

9. "Льдинка" в ландшафтном парке «Митино». Стоимость: - 300 рублей хоккейная коробка доступна бесплатно. Прокат - от 200 до 350 рублей.

10. «Серебряный лед» в Измайловском парке. Стоимость: будни — 400 рублей, выходные — 500 рублей. Прокат включен в стоимость входного билета.

11. «Каток FM» в парке «Ходынское поле». Стоимость: будни — 300 рублей, выходные — 400 рублей. Прокат - 300 рублей.

12. Каток в саду имени Баумана. Стоимость: будни — 300 рублей, выходные — 400 рублей. Прокат - 300 рублей.

13. Каток «Фили 22» в парке «Фили». Стоимость: на условиях почасовой аренды от 3500 до 4500 рублей в час.

14. Каток «Метелица» в Бабушкинском парке. Стоимость: 300 рублей. Прокат от 200 до 350 рублей.